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Muğla 19 Mayıs Pazartesi hava durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla 19 Mayıs Pazartesi hava durumu güneşli olacak.

Muğla 19 Mayıs Pazartesi hava durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?
Çiğdem Sevinç

Muğla'da 19 Mayıs 2025 Pazartesi günü hava durumu, bol güneş ışığı sunuyor. Sıcaklık 28°C'ye ulaşacak. Gündüz saatlerinde sıcaklık bu seviyede kalacak. Gece sıcaklığı ise 15°C civarında olacak. Nem oranı %57 seviyelerinde seyredecek. Rüzgarın hızı 12 km/saat civarında, güney yönünden esecek. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri ve sahil keyfi için ideal bir ortam sağlıyor.

Önümüzdeki günlerde hava koşulları benzer şekilde devam edecek. 20 Mayıs Salı günü sıcaklık 29°C'ye çıkacak. Parlak güneş ışığı bekleniyor. 21 Mayıs Çarşamba günü sıcaklık 32°C'ye yükselecek. 22 Mayıs Perşembe günü hava çok bulutlu olacak. Bu günde sıcaklık 34°C'ye ulaşacak. Sıcaklıkların artmasıyla birlikte nem oranının da yükselebileceği tahmin ediliyor.

Bu sıcak ve nemli günlerde, güneş ışınlarının en yoğun olduğu 12:00-16:00 saatlerinde dışarıda dikkatli olunmalı. Güneş koruyucu ürünler kullanmak, şapka takmak ve bol su tüketmek önemlidir. Yüksek sıcaklıklar nedeniyle su kaybını önlemek için düzenli aralıklarla su içmek faydalıdır. Aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak da sağlığınız için yararlı olacaktır.

Sahilde vakit geçirecekler için deniz suyu sıcaklığı 21°C civarında. Bu, yüzme ve su sporları için uygun koşullar sunuyor. Denize girmeden önce suyun temizliğini ve akıntı durumunu kontrol etmek önemlidir. Güneşlenirken uzun süreli maruziyetten kaçınmak ve düzenli olarak su içmek, güneşin olumsuz etkilerinden korunmaya yardımcı olacaktır.

Muğla'da sıcak ve güneşli bir hava bekleniyor. Güneşin olumsuz etkilerinden korunmak için gerekli önlemleri almak önemlidir. Su kaybını önlemek amacıyla düzenli olarak su içilmelidir. Ayrıca, sahil ve açık hava etkinliklerinde güvenliği sağlamak için çevresel koşulları göz önünde bulundurmak faydalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Muğla
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