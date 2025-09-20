HABER

Muğla 20 Eylül Cumartesi hava durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla 20 Eylül Cumartesi hava durumu! Muğla'da hava durumu açık ve güneşli olacak. İşte detaylar...

Muğla 20 Eylül Cumartesi hava durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla, 20 Eylül 2025 Cumartesi günü tipik bir sonbahar havası sunuyor. Gündüz hava sıcaklığı 31°C civarında olacak. Bol güneş ışığı altında açık bir hava bekleniyor. Gece sıcaklıkları 16°C'ye düşecek. Serin bir hava hakim olacak. Rüzgarlar kuzeydoğu yönünden hafif esecek. Hızı 12 km/saat olarak bekleniyor. Nem oranı sabah saatlerinde %69 olacak. Gündüz %45, akşam %63 ve gece %71 olarak tahmin ediliyor.

Sonraki günlerde 21 ve 22 Eylül tarihlerinde benzer hava koşulları devam edecek. Her iki günde bol güneş ışığı altında açık hava hakim olacak. Gündüz sıcaklıkları 32°C civarında olacak. Gece sıcaklıkları 15-16°C arasında değişecek. Rüzgarlar kuzey yönünden hafif esecek. Hızı 15 km/saat olarak öngörülüyor. Nem oranları sabah saatlerinde %45-47 olacak. Gündüz %29-40, akşam %40-63 ve gece %62-71 arasında değişecek.

Sıcak ve güneşli hava koşulları, açık hava etkinlikleri için idealdir. Ancak, yüksek sıcaklıkların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek önemlidir. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler için güneşten korunma yöntemleri büyük önem taşır. Geniş kenarlı bir şapka, UV korumalı giysiler ve güneş koruyucu kremler cilt sağlığını korur. Bol su tüketimi, susuz kalmayı engelleyerek serin kalmanıza yardımcı olur. Sıcak havalarda aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak gerekir. Dinlenmeye özen göstermek de önemlidir. Bu önlemler, sıcak havaların olumsuz etkilerinden korunmanıza yardımcı olacaktır.

