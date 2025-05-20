Muğla 20 Mayıs Salı hava durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 20 Mayıs 2025 Salı günü hava durumu parçalı bulutlu olacak. Sıcaklık 24°C ile 11°C arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık 24°C olarak öngörülüyor. Nem oranı %46 civarında tahmin ediliyor. Rüzgar hızı 12 km/saat olacak. Yağış ihtimali %10 olarak belirlenmiş. Gün boyunca görüş mesafesi 24 km civarında bekleniyor. Güneş 05:54:17'de doğacak, 20:12:30'da batacak.

21 Mayıs Çarşamba günü sıcaklıkların 32°C'ye yükseleceği, 22 Mayıs Perşembe günü ise 34°C'ye ulaşacağı tahmin ediliyor. Bu yüksek sıcaklıklar, öğle saatlerinde güneşe maruz kalan kişiler için dikkat edilmesi gereken bir durum oluşturabilir.

Bu dönemde güneşe çıkarken koruyucu önlemler almak önemlidir. Güneş ışınlarının cilt üzerindeki zararlarını en aza indirmek için yüksek koruma faktörlü güneş kremleri kullanılmalı. Şapka takmak ve gölgede kalmak da faydalı olacaktır. Ayrıca, bol su tüketimi ile vücudun susuz kalması önlenmeli. Aşırı sıcaklarda ağır fiziksel aktivitelerden kaçınılması gerekmektedir.

Sahilde vakit geçirecekler için deniz suyu sıcaklıklarının da artması bekleniyor. Denize girmeyi planlayanların su sıcaklığını kontrol etmeleri önemlidir. Girmeden önce gerekli güvenlik önlemlerinin alınması önerilir.

Yüksek sıcaklıkların olumsuz etkilerinden korunmak için hassas grupların dikkatli olması gerekiyor. Özellikle yaşlılar ve çocuklar serin ortamlarda vakit geçirmelidir.