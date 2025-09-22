Muğla 22 Eylül Pazartesi hava durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 22 Eylül Pazartesi günü hava sıcak ve güneşli olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığı 31°C civarında olacak. Bu sıcaklık, Eylül ayı iklimine uygundur. Yazın sonlarına doğru artan sıcaklıkları yansıtmaktadır.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 23 Eylül Salı günü sıcaklık 31°C olacak. 24 Eylül Çarşamba günü bu sıcaklık 30°C'ye düşecek. 25 Eylül Perşembe günü tekrar 31°C civarında seyredecek. Yüksek sıcaklıklar, öğle saatlerinde dışarıda zaman geçirenler için dikkat edilmesi gereken bir durum yaratmakta.

Sıcak hava dalgası nedeniyle, özellikle 11.00 ile 16.00 saatleri arasında açık alanlardan uzak durulması önerilmektedir. Güneşe doğrudan maruz kalınmamalıdır. Ayrıca bol sıvı tüketilmesi de önemlidir. Yaşlılar, çocuklar ve kronik hastalığı olan vatandaşlar ek önlemler almalıdır. Rüzgar güneyden hafif esmesi bekleniyor. Rüzgarın etkisiyle deniz kenarında olanların dikkatli olmaları gerekiyor.

Yüksek sıcaklıklar tarım faaliyetleri üzerinde de etkili olabilir. Çiftçilerin sulama ve ürün koruma önlemlerini gözden geçirmeleri faydalı olacaktır. Bölgedeki orman yangını riski de artabilir. Ormanlık alanlarda ateş yakılmaması gerekmektedir. Sigara izmariti gibi yanıcı maddelerin atılmaması da önemlidir.