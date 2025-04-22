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Muğla 22 Nisan Salı Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 22 Nisan 2025 Salı günü hava durumu parçalı bulutlu, bölgesel düzensiz yağışlarla geçecek. Gündüz sıcaklık 18.8°C, gece ise 10°C civarında olacak. Nem oranı %68 seviyelerinde kalacak.

Muğla 22 Nisan Salı Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?
Melih Kadir Yılmaz

23 Nisan Çarşamba'dan 25 Nisan Cuma'ya kadar hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. Her üç günde gündüz sıcaklıkları 18-19°C arasında, gece sıcaklıkları ise 9-10°C arasında olacak. Nem oranları %68 ile %74 arasında değişecek.

Bu dönemde değişken hava koşullarını göz önünde bulundurmak önemli. Açık hava etkinlikleri planlayanların yanlarında yağmurluk veya şemsiye bulundurmaları faydalı olacaktır. Nem oranının yüksek olması alerjik reaksiyonlara karşı hassas olanlar için bir risk teşkil edebilir. Bu kişiler tedbirli olmalı ve ilaçlarını yanlarında taşımalıdır. Sahilde vakit geçireceklerin ise rüzgarın etkisini dikkate alması gerekir. Deniz suyu sıcaklığı serin olabilir.

Hava koşullarının hızla değişebileceğini unutmamak gerekiyor. Güncel hava durumu raporlarını düzenli takip etmek önemlidir. Bu, olası olumsuz hava koşullarından etkilenmemeniz açısından faydalı olacaktır.

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hava durumu Muğla
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