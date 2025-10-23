Muğla 23 Ekim Perşembe hava durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 23 Ekim 2025 Perşembe günü hava koşulları değişkenlik göstermektedir. Bodrum'da hafif sağanak yağmurlar beklenmektedir. Menteşe'de kapalı ve bulutlu bir hava hakim olacaktır. Fethiye'de de benzer şekilde kapalı ve bulutlu hava öngörülmektedir. Sıcaklıklar 14°C ile 22°C arasında değişecektir. Nem oranları ise %80 ile %92 arasında seyredecektir.

24 Ekim Cuma günü hafif sağanak yağmurların devam etmesi bekleniyor. 25 Ekim Cumartesi günü az bulutlu bir hava hakim olacaktır. 26 Ekim Pazar günü de az bulutlu hava koşulları öngörülmektedir.

Bu dönemde hava koşulları değişkenlik gösterebilir. Bu nedenle planlarınızı yaparken esnek kalmanız faydalı olacaktır. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Özellikle açık hava etkinlikleri planlayanların dikkat etmeleri gerekir. Sıcaklıkların düşeceği ve nem oranlarının yüksek olacağı dikkate alınmalıdır. Uygun kıyafet seçimleri yapmalısınız. Gerekirse yağmurluk gibi koruyucu giysiler bulundurmalısınız.

Hava koşullarının bölgesel farklılıklar göstereceğini unutmamak önemlidir. Seyahat etmeyi planladığınız bölgenin güncel hava durumunu kontrol edin. Planlarınızı buna göre yapmanız en doğrusu olacaktır.