Soğuk titretmeye devam edecek! Ne zamana kadar süreceği belli oldu: Gün verildi

Ocak ayının ortaları yaşanırken kış etkisini iyiden iyiye artırdı. Türkiye son günlerde daha soğuk günler yaşıyor. Birçok il kar yağışı nedeniyle beyaza bürünmüş durumda. İstanbul'un yüksek kesimleri de kar yağışından nasibini aldı. Meteoroloji'den tüm Türkiye için yeni bir uyarı gelirken vatandaşlara 'perşembe' günü uyarısı geldi. İşte hava durumu ve illerdeki sıcaklıkları...

Ufuk Dağ

Türkiye soğuk hava dalgasının etkisindeki günlerine devam ediyor. Birçok il beyaza büründü. Kar yağışının ise ne kadar süreceği merak ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Karadeniz üzerinden gelen soğuk hava dalgası tüm Türkiye'yi etkilemeyi sürdürecek. İstanbul da dahil olmak üzere Marmara, Karadeniz, İç Anadolu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde kar yağışı yeni haftanın başında da devam edecek.

Soğuk titretmeye devam edecek! Ne zamana kadar süreceği belli oldu: Gün verildi 1

KRİTİK GÜN PERŞEMBE

Birçok kentte hava sıcaklıklarını sıfırın altına düşüren soğuk hava dalgasının perşembe gününe kadar etkisini devam ettirmesi bekleniyor.

İSTANBUL'A KARLA BİRLİKTE FIRTINA UYARISI

İstanbul'da akşam saatlerinden itibaren soğuk hava etkisini daha da arttırdı. Avrupa Yakası'nda Beşiktaş, Arnavutköy, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane, Sultangazi; Anadolu Yakası'nda Üsküdar, Ümraniye, Çekmeköy ve Şile'nin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı.

Soğuk titretmeye devam edecek! Ne zamana kadar süreceği belli oldu: Gün verildi 2

İSTANBUL'DA KAR NE KADAR SÜRECEK?

MGM'nin tahminlerine göre İstanbul'da kar yağışı bugün ve pazartesi günü de etkisini sürdürecek.

VALİLİKTEN UYARI

İstanbul Valiliği de Marmara ve Batı Karadeniz denizlerinde pazar sabahı başlaması beklenen fırtınanın megakenti de etkileyeceği uyarısı yaptı. 6 ila 8 kuvvetindeki (50-75 km/saat) fırtına nedeniyle vatandaşların tedbirli olması istendi.

Soğuk titretmeye devam edecek! Ne zamana kadar süreceği belli oldu: Gün verildi 3

KAR SÜRECEK! ÇIĞ TEHLİKESİ VAR

MGM; Marmara’nın doğusu, İç Anadolu'nun doğusu, Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Ankara ve Çankırı çevreleri ile Kırklareli'nin kıyı, Çanakkale'nin doğu kesimlerinde kar yağışının devam edeceği uyarısını yaptı. Buna göre Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun doğusunda yüksek kar örtüsüne sahip eğimli kesimlerinde çığ tehlikesi de devam ediyor.

Saatlik, günlük, haftalık ve 15 günlük detaylı hava durumu için şehrini seç.

BUZLANMA VE DON ETKİLİ OLACAK

Havanın mevsim normallerinin altında seyretmesi nedeniyle iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don bekleniyor.

Bugün bazı kentlerde beklenen hava sıcaklıkları şöyle:

  • Kırklareli -5/2 derece.
  • İstanbul 1/5 derece.
  • Denizli -1/6 derece.
  • İzmir 2/9 derece.
  • Adana 1/11 derece.
  • Ankara -6/1 derece.
  • Samsun 2/5 derece.
  • Erzurum -8/-2 derece.
  • Malatya -7/0 derece.
  • Kars -10/-6 derece
  • Diyarbakır -2/0 derece.
  • Gaziantep -4/4 derece.
