HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Muğla 23 Eylül Salı hava durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 23 Eylül Salı hava durumu açık ve güneşli olacak. İşte detaylar...

Muğla 23 Eylül Salı hava durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 23 Eylül 2025 Salı günü hava durumu, sıcak ve güneşli bir atmosfer sunuyor. Yazın son günlerini andıran bir hava var. Gün boyunca hava sıcaklığının 32°C olması bekleniyor. Özellikle öğle saatlerinde dikkatli olunması gerekiyor. Dışarıda vakit geçirecekler bu durumu göz önünde bulundurmalı.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 24 Eylül Çarşamba günü 32°C, 25 Eylül Perşembe günü ise 33°C sıcaklıklar beklentisi var. Bu sıcaklıklar, Muğla'nın tipik yaz bitimi hava koşullarını yansıtıyor.

Bu sıcak günlerde ayrıca öğle saatlerinde güneşe maruz kalmaktan kaçınılmalı. Bol su tüketimi önem taşır. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde açık hava etkinlikleri sınırlanmalı. Güneş koruyucu ürünler kullanılmalı ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bu tür önlemler vücut ısısını dengelemeye yardımcı olur. Sıcak hava koşullarına karşı bu önlemleri alarak sağlığınızı koruyabilirsiniz. Yazın son günlerinin tadını çıkarmak mümkün.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Hatay’da pazarcıların kavgası; 1 yaralıHatay’da pazarcıların kavgası; 1 yaralı
Manda sayısı son 5 yılda yüzde 16 azaldıManda sayısı son 5 yılda yüzde 16 azaldı

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Muğla
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

81 ilden otobüs kaldırılacak! "Yarın tarihin en büyük gövde gösterisi olacak"

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Arda Turan bitime 5 kala yıkılınca sonu çılgına döndü: Utanç verici... Taraftardan özür diledi!

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

O sözler Gürsel Tekin'i çileden çıkarttı

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

'Bana ve anneme ses olur musunuz? Ölmek istemiyorum' İstanbul'da boşanmış koca dehşeti...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.