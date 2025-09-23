Muğla 23 Eylül Salı hava durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 23 Eylül 2025 Salı günü hava durumu, sıcak ve güneşli bir atmosfer sunuyor. Yazın son günlerini andıran bir hava var. Gün boyunca hava sıcaklığının 32°C olması bekleniyor. Özellikle öğle saatlerinde dikkatli olunması gerekiyor. Dışarıda vakit geçirecekler bu durumu göz önünde bulundurmalı.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 24 Eylül Çarşamba günü 32°C, 25 Eylül Perşembe günü ise 33°C sıcaklıklar beklentisi var. Bu sıcaklıklar, Muğla'nın tipik yaz bitimi hava koşullarını yansıtıyor.

Bu sıcak günlerde ayrıca öğle saatlerinde güneşe maruz kalmaktan kaçınılmalı. Bol su tüketimi önem taşır. Güneş ışınlarının dik olduğu saatlerde açık hava etkinlikleri sınırlanmalı. Güneş koruyucu ürünler kullanılmalı ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Bu tür önlemler vücut ısısını dengelemeye yardımcı olur. Sıcak hava koşullarına karşı bu önlemleri alarak sağlığınızı koruyabilirsiniz. Yazın son günlerinin tadını çıkarmak mümkün.