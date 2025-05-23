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Muğla 23 Mayıs Cuma hava durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla 23 Mayıs Cuma hava durumu güneşli ve parçalı bulutlu olacak.

Muğla 23 Mayıs Cuma hava durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Muğla'da 23 Mayıs 2025 Cuma günü, güneşli ve parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklıkları 31°C, gece ise 19°C civarında olacak. Bu sıcaklık, Mayıs ayının ortalama değerlerinin üzerindedir. Yazın yaklaşmakta olduğunu gösteriyor.

24 Mayıs Cumartesi günü, hava daha da ısınacak. Sıcaklık 35°C'ye ulaşacak. Güneş ışığı bol olacak. 25 Mayıs Pazar günü sıcaklık 35°C seviyesinde kalacak. Ancak bulutlanma artış gösterecek. Hava koşullarının değişebileceği ve hafif bir serinlik hissi yaratabileceği ihtimali var.

Bu sıcak günlerde, özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunurken dikkatli olmak gerekiyor. Güneş koruyucu kullanmak, şapka takmak ve bol su içmek önemlidir. UV ışınlarının yüksek olduğu saatlerde gölgede kalmak, cilt sağlığını korumaya yardımcı olur. Aşırı sıcakların vücut üzerinde olumsuz etkileri olabileceği unutulmamalıdır. Bu nedenle aşırı fiziksel aktivitelerden kaçınmak ve dinlenmeye özen göstermek faydalıdır.

Önümüzdeki günlerde hava sıcaklıklarının yüksek seyredeceği tahmin ediliyor. Hava koşullarına uygun giyinmek ve gerekli önlemleri almak, sağlığı korumak açısından önemlidir.

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hava durumu Muğla
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