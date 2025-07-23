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Muğla 23 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla, 23 Temmuz 2025 Çarşamba günü aşırı sıcakların etkisi altında olacak.

Muğla 23 Temmuz Çarşamba Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?
Doğukan Akbayır

Muğla, 23 Temmuz 2025 Çarşamba günü aşırı sıcakların etkisi altında olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 43°C'ye ulaşması bekleniyor. Bu yüksek sıcaklık, özellikle öğle ve öğleden sonra saatlerinde daha fazla hissedilecek. Gece saatlerinde sıcaklığın 25°C civarında seyretmesi öngörülüyor. Nem oranı %35 ile %37 arasında değişecek. Rüzgar hızı ise 12 km/s ile 16 km/s arasında olacak.

Önümüzdeki günlerde benzer sıcaklıkların devam etmesi bekleniyor. 24 Temmuz Perşembe günü hava sıcaklığının 43°C'ye ulaşması tahmin ediliyor. 25 Temmuz Cuma günü de sıcaklık 43°C civarında olacak. Bu yüksek sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için risk oluşturabilir.

Böylesi ekstrem sıcaklıklar, hem insanlar hem de çevre için zorluklar yaratabilir. İnsanların güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarı çıkmamaları önemlidir. Bol su tüketmeleri ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmeleri gerekir. Tarım sektöründe çalışanlar, öğle saatlerinde güneşe maruz kalmamaya özen göstermelidir. Gerekli önlemleri almalılar. Yüksek sıcaklıklar, orman yangınları riskini artırabilir. Bu nedenle ormanlık alanlarda dikkatli olunmalı ve ateş yakılmamalıdır.

Muğla'da aşırı sıcakların önümüzdeki günlerde devam etmesi bekleniyor. Bireylerin ve tarım sektöründeki çalışanların gerekli önlemleri alması önemlidir. Yüksek sıcaklıkların olumsuz etkilerinden korunmak için dikkatli olmak gerekir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Muğla
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