Muğla 26 Ağustos Salı Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla, 26 Ağustos 2025 Salı günü tipik Akdeniz ikliminin etkisi altında olacak. Gündüz hava sıcaklığı 36°C’ye ulaşacak. Gece sıcaklığının ise 20°C seviyelerinde olması bekleniyor. Nem oranı %43 civarında olacak. Rüzgar hızı saatte 11 km tahmin ediliyor. Bu koşullar, Bodrum, Marmaris ve Datça gibi kıyı bölgelerinde bunaltıcı bir hava yaratabilir.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 27 Ağustos Çarşamba günü gündüz sıcaklığı 34°C, gece ise 22°C olarak tahmin ediliyor. 28 Ağustos Perşembe günü gündüz sıcaklığının 36°C, gece sıcaklığının 22°C olması bekleniyor. 29 Ağustos Cuma günü de benzer sıcaklıkların devam etmesi öngörülüyor.

Bu sıcak ve nemli günlerde vücut ısısının dengede tutulması önemlidir. Sıcak çarpması gibi sağlık sorunlarının önlenmesi için bol su tüketilmeli. Güneş ışınlarının yoğun olduğu saatlerde dışarıda olmaktan kaçınılmalıdır. Güneş koruyucu ürünler kullanılmalı ve hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Sıcak havalarda kıyı bölgelerinde denize girerken dikkatli olunmalı. Deniz suyunun sıcaklığı ve suyun derinlikleri hakkında bilgi edinilmelidir. Yüksek sıcaklıkların yangın riskini artıracağı unutulmamalıdır. Ormanlık alanlarda ateş yakmaktan ve sigara izmariti atmak gibi davranışlardan kaçınılmalıdır.

Serinlemek için klimalı kapalı alanlar tercih edilebilir. Denizin kenarındaki serin bölgelerde vakit geçirebilirsiniz. Klimalı ortamlarda uzun süre kalmaktan kaçınmalısınız. Düzenli olarak hava alarak vücut ısısının dengede kalmasını sağlamalısınız. Aşırı soğuk içeceklerden kaçınmalı ve vücudun su dengesini korumaya özen göstermelisiniz.