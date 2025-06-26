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Muğla 26 Haziran 2025 Perşembe Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 26 Haziran 2025 Perşembe günü hava durumu genellikle açık ve güneşli olacak.

Muğla 26 Haziran 2025 Perşembe Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Muğla, 26 Haziran 2025 Perşembe günü yüksek sıcaklıkların etkisi altında olacak. Gündüz, hava sıcaklığının 40°C'ye kadar yükselmesi bekleniyor. Bu sıcaklıklar, öğle ve öğleden sonra saatlerinde daha fazla hissedilecek. Gece saatlerinde ise sıcaklıklar 25°C civarında olacak.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi öngörülüyor. 27 Haziran Cuma günü hava sıcaklığının 41°C'ye ulaşması bekleniyor. 28 Haziran Cumartesi günü sıcaklıklar 40°C civarında olacak. 29 Haziran Pazar günü sıcaklıklar 34°C'ye düşecek. Ancak, 30 Haziran Pazartesi günü yer yer gök gürültülü sağanak yağışlarla birlikte sıcaklıkların 31°C civarına gerilemesi bekleniyor.

Bu yüksek sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri ve dışarıda vakit geçirenler için risk oluşturabilir. Sıcak havalarda, güneş ışınlarının dik açıyla geldiği saatlerde dışarıda olunmamalıdır. Dışarı çıkıldığında, koruyucu giysiler ve güneş kremi kullanılması önemlidir. Ayrıca, bol su tüketmek ve hafif, açık renkli giysiler tercih etmek vücut ısısını dengelemeye yardımcı olacaktır.

Sıcak hava koşullarının devam edeceği önümüzdeki günlerde, yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlıkları olan bireylerin dikkatli olmaları gerekmektedir. Bu grupların serin ortamlarda kalmaları önemlidir. Düzenli olarak su içmeleri de unutulmamalıdır. Aşırı sıcakların neden olduğu sağlık sorunlarına karşı, erken belirti fark edildiğinde bir sağlık profesyoneline başvurulması önerilir.

30 Haziran Pazartesi günü beklenen gök gürültülü sağanak yağışlar, ani su baskınlarına ve trafik kazalarına neden olabilir. Yağışlı günlerde sürücülerin hız limitlerine uymaları önemlidir. Ayrıca, yayaların su birikintilerinden uzak durmaları gerekir. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak ve önlem almak, olası olumsuz etkileri en aza indirmeye yardımcı olacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Muğla
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