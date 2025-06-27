Muğla 27 Haziran Cuma Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla, 27 Haziran 2025 Cuma günü yüksek sıcaklıkların etkisi altında olacak. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 41°C'ye ulaşması bekleniyor. Bu sıcaklıklar, öğle ve öğleden sonra daha hissedilecek. Gece saatlerinde sıcaklıkların 24°C civarında olması öngörülüyor.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek. 28 Haziran Cumartesi günü, hava sıcaklığının 41°C civarında olması bekleniyor. 29 Haziran Pazar günü, sıcaklıkların 36°C'ye düşmesi öngörülüyor. 30 Haziran Pazartesi günü ise, yer yer gök gürültülü sağanak yağışlarla sıcaklıkların 35°C civarına gerilemesi bekleniyor.

Bu yüksek sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri ve dışarıda vakit geçirenler için risk oluşturabilir. Sıcak havalarda, öğle ve öğleden sonra saatlerinde doğrudan güneş ışığından kaçınılması önemlidir. Bol su tüketimi de önemlidir. Güneş ışınlarının en yoğun olduğu saatlerde, kapalı alanlarda kalmak veya koruyucu giysiler ve güneş kremi kullanmak önerilir. Sıcak hava, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas gruplar için daha tehlikeli olabilir. Bu grupların daha dikkatli olması ve gerektiğinde tıbbi yardım alması önemlidir.

Yüksek sıcaklıkların enerji tüketimini artırabileceğini unutmamak gerekir. Enerji tasarrufu sağlamak amacıyla klima ve fanların gereksiz yere çalıştırılmaması önerilir. Perdelerin kapalı tutulması ve günün serin saatlerinde ev işlerinin yapılması gibi önlemler alınabilir.