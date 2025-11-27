HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Muğla 27 Kasım Perşembe Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 27 Kasım 2025 tarihi itibarıyla hava koşulları değişkenlik göstermektedir. Bodrum'da hafif yağmur, Dalaman'da orta şiddette çiseleyen yağmurlar beklenmektedir. 28 Kasım'da yer yer sağanak yağışların yanı sıra, 29 ve 30 Kasım günlerinde gök gürültülü sağanaklar tahmin edilmektedir. Ayrıca rüzgar hızlarının artması ve düşük sıcaklıklar, açık hava etkinlikleri planlayanlar için zorluklar yaratabilir. Hava durumunu göz önünde bulundurmak önem taşımaktadır.

Muğla 27 Kasım Perşembe Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?
Hazar Gönüllü

Muğla'da 27 Kasım 2025 Perşembe günü hava koşulları farklı ilçelerde değişkenlik göstermektedir. Bodrum'da hafif çiseleyen yağmurlar beklenmektedir. Dalaman'da orta şiddetli çiseleyen yağmurlar öngörülmektedir. Fethiye'de parçalı bulutlu bir hava hakim olacaktır. Menteşe'de kapalı ve bulutlu hava koşulları etkili olacaktır. Ula'da açık ve güneşli bir gün beklenmektedir. Yatağan'da da kapalı ve bulutlu hava koşulları öngörülmektedir.

28 Kasım Cuma günü Muğla genelinde yer yer sağanak yağışlar beklenmektedir. 29 Kasım Cumartesi ve 30 Kasım Pazar günleri gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin edilmektedir. Bu dönemde hava sıcaklıklarının düşmesi beklenmektedir. Ayrıca nem oranlarının artması beklenmektedir.

Bu hava koşulları açık hava etkinlikleri planlayanlar için zorluklar yaratabilir. Sağanak yağışlar ve gök gürültülü hava, dışarıda vakit geçirenlerin ıslanmasına neden olabilir. Planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Yüksek nem oranları ve düşük sıcaklıklar soğuk algınlığı ve grip riskini artırabilir. Bağışıklık sisteminizi güçlendirecek besinler tüketmeniz faydalı olacaktır.

Rüzgar hızlarının da artması beklenmektedir. Bu durum deniz kenarında yaşayanlar için dikkat edilmesi gereken bir faktördür. Rüzgarlı havalarda deniz dalgaları yükselebilir. Deniz ulaşımını zorlaştırabilir ve kazaları artırabilir. Deniz yolculukları planlayanların hava durumunu takip etmesi önemlidir.

Muğla'da 27 Kasım 2025 Perşembe günü başlayarak hava koşullarının değişkenlik göstereceği öngörülmektedir. Açık hava etkinliklerinizi planlarken hava durumunu dikkate almak önemlidir. Böylece sağlığınızı koruyabilir ve olumsuz etkilerden kaçınabilirsiniz.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mardin'de yok olan aile! Boğuşma yok, kapıda zorlama yok: Komşu tutuklandıMardin'de yok olan aile! Boğuşma yok, kapıda zorlama yok: Komşu tutuklandı
Hong Kong cehennemi! Yangın devam ediyor: Can kaybı 44 oldu, 279 kişiden haber alınamıyor!Hong Kong cehennemi! Yangın devam ediyor: Can kaybı 44 oldu, 279 kişiden haber alınamıyor!

Anahtar Kelimeler:
hava durumu Muğla
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Washington'da alarm! 2 ulusal muhafız vuruldu, Beyaz Saray kapatıldı

Washington'da alarm! 2 ulusal muhafız vuruldu, Beyaz Saray kapatıldı

Tavuk yiyen 3 kardeşten biri hayatını kaybetti! 2 çocuğun durumu ağır

Tavuk yiyen 3 kardeşten biri hayatını kaybetti! 2 çocuğun durumu ağır

Rafa Silva'nın gitmek istediği Süper Lig devini duyurdu!

Rafa Silva'nın gitmek istediği Süper Lig devini duyurdu!

Önce senaryo sonra kadro değişti! Başrol geri dönecek mi?

Önce senaryo sonra kadro değişti! Başrol geri dönecek mi?

Altın için çarpıcı tahmin! Sefer Şener canlı yayında rakam verdi

Altın için çarpıcı tahmin! Sefer Şener canlı yayında rakam verdi

Uzman isimden uyarı geldi! "Sigortalılar elini çabuk tutmalı"

Uzman isimden uyarı geldi! "Sigortalılar elini çabuk tutmalı"

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.