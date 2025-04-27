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Muğla 27 Nisan Pazar Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 27 Nisan 2025 Pazar günü hava durumu az bulutlu ve açık olacak. Gündüz sıcaklıkları 27°C civarında, gece ise 7°C civarında seyredecek. Rüzgar kuzey ve batı yönlerden esecek. Öğle saatlerinde rüzgar güney yönlere dönecek ve 2 ila 4 kuvvetinde olacak. Denizlerde dalga yüksekliği 0,5 ila 1,5 metre arasında değişecek. Hava parçalı az bulutlu olacak. Görüş mesafesi iyi olacak.

Muğla 27 Nisan Pazar Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?
Devrim Karadağ

28 Nisan Pazartesi günü hava sıcaklıklarının gündüz 20°C, gece ise 9°C civarında olması bekleniyor. Hava açık olacak. 29 Nisan Salı günü gündüz sıcaklıkları 21°C, gece ise 9°C olacak. Hava parçalı bulutlu olacak. 30 Nisan Çarşamba günü gündüz sıcaklıkları 21°C, gece ise 10°C olacak. Hava açık olacak.

Bu dönemde hava koşulları genellikle açık ve ılıman olacak. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar daha düşük olabilir. Özellikle sabah erken saatlerde dışarı çıkarken bir kat daha fazla giyinmek faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş gözlüğü kullanmak önemlidir. Rüzgar kuzey ve batı yönlerden eseceği için deniz kenarına gitmeyi planlayanların rüzgarın etkisini göz önünde bulundurarak önlem almaları önerilir. Deniz suyu sıcaklıkları bu dönemde genellikle ılımandır. Denize girmeyi planlayanlar rahatlıkla denize girebilir.

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hava durumu Muğla
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