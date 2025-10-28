Muğla 28 Ekim Salı Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 28 Ekim 2025 Salı günü hava durumu, ilçelere göre değişmektedir. Bodrum'da hava açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 21°C civarında seyredecek. Milas'ta ise hava parçalı bulutlu. Gündüz sıcaklığı 24.5°C olarak tahmin edilmektedir. Köyceğiz'de açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 25.1°C olacaktır. Fethiye'de açık ve güneşli bir hava hakim. Gündüz sıcaklığı 27.3°C olarak öngörülmektedir. Ula'da gün genellikle sıcak ve güneşli geçecek. Gündüz ortalama sıcaklığı 19°C civarında olacaktır.

29 Ekim Çarşamba günü Muğla'da hava koşullarının iyileşmesi bekleniyor. Bodrum'da hava açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 20.1°C civarında seyredecek. Milas'ta da hava açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklığı 24.5°C olarak tahmin edilmektedir. Köyceğiz'de de açık ve güneşli bir hava bekleniyor. Gündüz sıcaklığı 25.1°C olacaktır. Fethiye'de açık ve güneşli hava hakim. Gündüz sıcaklığı 27.3°C olarak öngörülmektedir. Ula'da ise gün sıcak ve güneşli geçecek. Gündüz ortalama sıcaklığı 19°C civarında olacaktır.

Hava koşullarının açık ve güneşli olması, dışarıda zaman geçirmek isteyenler için uygun bir ortam sunmaktadır. Ancak sabah ve akşam saatlerinde hava serin olabilir. Özellikle sabah erkenden dışarı çıkarken bir ceket veya hırka bulundurmak faydalıdır. Gündüz saatlerinde güneş ışınlarıyla sıcaklık artabilir. Güneş koruyucu kullanmak ve bol su içmek önemlidir. Ayrıca rüzgar zaman zaman serinlik katabilir. Uygun kıyafetleri tercih etmek sağlığı korumaya yardımcı olacaktır.