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Muğla 28 Temmuz Pazartesi Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 28 Temmuz 2025 Pazartesi günü hava durumu açık ve güneşli olacak.

Muğla 28 Temmuz Pazartesi Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?
Cansu Akalp

Muğla'da 28 Temmuz 2025 Pazartesi günü hava durumu açık ve güneşli olacak. Gündüz sıcaklıkları 38°C civarında, gece ise 21°C civarında seyredecek. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 29 Temmuz Salı günü gündüz sıcaklıkları 35°C, gece ise 20°C olacak. 30 Temmuz Çarşamba günü gündüz sıcaklıkları yine 35°C, gece ise 20°C civarında olacak. 31 Temmuz Perşembe günü gündüz sıcaklıkları 36°C, gece ise 22°C civarında olacak.

Bu sıcak hava koşulları, açık hava etkinlikleri ve tarım faaliyetleri için uygun. Ancak, yüksek sıcaklıklar ve düşük nem oranları nedeniyle orman yangınları riski artabilir. Ormanlık alanlarda ateş yakmaktan kaçınılmalı. Açık hava etkinliklerinde su tüketimine özen gösterilmelidir. Yüksek sıcaklıklar insan sağlığını olumsuz etkileyebilir. Özellikle yaşlılar ve çocuklar serin ortamlarda kalmalı ve bol su içmelidir.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarının benzer şekilde devam etmesi bekleniyor. Planlanan açık hava etkinlikleri için uygun hazırlıklar yapılmalı. Hava koşullarına uygun giyinilmelidir. Su kaynaklarının korunması ve su tasarrufu konusunda dikkatli olunmalıdır.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Muğla
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