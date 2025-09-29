HABER

Muğla 29 Eylül Pazartesi hava durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 29 Eylül Pazartesi hava durumu bulutlu olacak. İşte detaylar...

Muğla'da 29 Eylül 2025 Pazartesi günü hava durumu, yerel halk ve ziyaretçiler için önemlidir. Gün içinde sıcaklık 24°C ile 16°C arasında değişecek. Hava genellikle parçalı bulutlu olacak. Yer yer sağanak yağışlar görülebilir. Rüzgar güneybatıdan saatte 14 kilometre hızla esecek. Nem oranı %57 ile %72 arasında değişiklik gösterecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında belirgin bir değişiklik beklenmiyor. 30 Eylül Salı günü hava sıcaklıkları 27°C ile 15°C arasında olacak. 1 Ekim Çarşamba günü ise sıcaklık 28°C ile 14°C arasında seyredecek. Bu dönemde hava genellikle güneşli ve parçalı bulutlu kalacak.

Bu tür hava koşullarında sabah ve akşam saatlerinde serinlik hissedilebilir. Dışarı çıkarken kat kat giyinmek akıllıca olacaktır. Gün içinde hava sıcaklığına göre katları çıkarmak veya giymek faydalı olabilir. Yer yer sağanak yağışlar beklendiği için yanınızda şemsiye veya su geçirmez ceket bulundurmak iyi bir tercih. Rüzgarın güneybatıdan esmesi nedeniyle uygun kıyafetler seçmek önem taşır.

Nem oranının yüksekliği, sabah ve akşam saatlerinde terleme hissini artırabilir. Bu nedenle gün boyunca su tüketimine dikkat edilmelidir. Nemli ortamlarda uzun süre kalmaktan kaçınmak sağlığınız açısından faydalı olacaktır.

