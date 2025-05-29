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Muğla 29 Mayıs Perşembe hava durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla 29 Mayıs Perşembe hava durumu belli oldu. Muğla'da hava durumu sabah saatlerinde kısmen yağmurlu, 28°C olarak başlayacak.

Muğla 29 Mayıs Perşembe hava durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?
Sedef Karatay

Muğla'da 29 Mayıs 2025 Perşembe günü hava durumu, yer yer sağanak yağışların etkili olacağı bir gün olarak öngörülüyor. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 28°C civarında olması bekleniyor. Gece saatlerinde ise sıcaklık 14°C civarına düşecek. Özellikle sabah ve akşam saatlerinde yağışların yoğunlaşması muhtemel.

30 Mayıs Cuma günü hava sıcaklığının 25°C olması tahmin ediliyor. 31 Mayıs Cumartesi günü ise sıcaklık 23°C civarında olacak. Bu günlerde de yer yer sağanak yağışların devam etmesi bekleniyor. 1 Haziran Pazar günü hava sıcaklığının 26°C civarında olması ve yer yer sağanakların görülmesi öngörülüyor.

Hava koşullarının değişkenlik göstereceğini göz önünde bulundurmalısınız. Planlarınızı yaparken esnek olmanız faydalı olacaktır. Açık hava etkinlikleri planlıyorsanız, yağış ihtimaline karşı hazırlıklı olun. Seyahat etmeyi planlıyorsanız, araçlarınızın yağmurlu hava koşullarına uygun olduğundan emin olun. Yolculuk öncesi hava durumunu kontrol edin. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak ve gerekli önlemleri almak, olası olumsuzlukların önüne geçebilir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Muğla
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