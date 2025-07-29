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Muğla 29 Temmuz Salı Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 29 Temmuz 2025 Salı günü hava durumu, yüksek sıcaklık ve güneşli bir gün olarak öngörülmektedir.

Muğla 29 Temmuz Salı Hava Durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?
Melih Kadir Yılmaz

Muğla'da 29 Temmuz 2025 Salı günü hava durumu, yüksek sıcaklık ve güneşli bir gün olarak öngörülmektedir. Gündüz saatlerinde hava sıcaklığının 34°C civarında olması beklenmektedir. Rüzgar, güneybatıdan saatte 14 kilometre hızla esecek. Nem oranının ise %39 civarında olması tahmin edilmektedir.

Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşullarının devam etmesi bekleniyor. 30 Temmuz Çarşamba günü hava sıcaklığının 35°C, 31 Temmuz Perşembe günü ise yine 35°C civarında olması öngörülmektedir. Bu yüksek sıcaklıklar, özellikle öğle saatlerinde bunaltıcı olabilir.

Bu sıcak hava koşullarında, dışarıda vakit geçireceklerin dikkatli olması önemlidir. Öğle saatlerinde, 11:00 ile 16:00 arasında doğrudan güneş ışığından kaçınılması önerilir. Mümkünse gölge alanlarda vakit geçirilmelidir. Ayrıca, bol su tüketilmesi ve hafif, açık renkli giysiler giyilmesi vücut ısısının dengede tutulmasına yardımcı olur. Sıcak havalarda, yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların daha dikkatli olması gerekir.

Sıcak hava koşullarının devam edeceği bu günlerde, tarım ve hayvancılıkla uğraşanların da önlem alması önemlidir. Hayvanlar, serin ve gölgeli alanlarda tutulmalıdır. Sulama sistemleri düzenli olarak kontrol edilmeli, su israfı önlenmeli ve bitkilerin sulama ihtiyaçları doğru bir şekilde belirlenmelidir. Orman yangınlarına karşı da dikkatli olunmalı, açık alanlarda ateş yakılmamalı ve sigara izmaritleri doğaya atılmamalıdır.

Muğla'da önümüzdeki günlerde yüksek sıcaklıkların devam etmesi bekleniyor. Bu koşullarda, hem bireylerin hem de tarım ve hayvancılıkla uğraşanların gerekli önlemleri alması önemlidir. Hem kendi sağlıklarını hem de çevrelerini korumaları gerekir.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Muğla
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