Muğla 30 Ekim Perşembe hava durumu! Muğla'da hava durumu nasıl olacak?

Muğla'da 30 Ekim 2025 Perşembe günü, hava durumu açık ve güneşli olacak. Fethiye'de en düşük sıcaklık 16.8°C, en yüksek sıcaklık 24.4°C olarak tahmin ediliyor. Dalaman'da en düşük sıcaklık 13.2°C, en yüksek sıcaklık 24°C bekleniyor. Menteşe'de ise en düşük sıcaklık 9.4°C, en yüksek sıcaklık 21.6°C olacak. Nem oranları Fethiye'de %70, Dalaman'da %80, Menteşe'de %60 seviyelerinde ölçülüyor. Rüzgar hızları Fethiye'de 4.3 km/h, Dalaman'da 5.9 km/h, Menteşe'de 4.7 km/h olarak seyredecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarında bazı değişiklikler görülecek. 31 Ekim Cuma günü Muğla genelinde hava kapalı ve bulutlu olacak. Fethiye'de en düşük sıcaklık 16.8°C, en yüksek sıcaklık 24.4°C olarak tahmin ediliyor. Dalaman'da en düşük sıcaklık 13.7°C, en yüksek sıcaklık 24.8°C olacak. Menteşe'de ise en düşük sıcaklık 9.4°C, en yüksek sıcaklık 21.6°C bekleniyor. 1 Kasım Cumartesi günü hava koşullarının daha açık ve güneşli olması bekleniyor.

Fethiye'de en düşük sıcaklık 16.8°C, en yüksek sıcaklık 24.4°C olacak. Dalaman'da en düşük sıcaklık 12.3°C, en yüksek sıcaklık 25.4°C olarak tahmin ediliyor. Menteşe'de ise en düşük sıcaklık 9.4°C, en yüksek sıcaklık 21.6°C olacak. 2 Kasım Pazar günü hafif çiseleyen yağmurların görülmesi muhtemel. Fethiye'de en düşük sıcaklık 16.8°C, en yüksek sıcaklık 24.4°C bekleniyor. Dalaman'da en düşük sıcaklık 13.4°C, en yüksek sıcaklık 23.1°C olacak. Menteşe'de ise en düşük sıcaklık 9.4°C, en yüksek sıcaklık 21.6°C tahmin ediliyor.

Bu dönemde hava koşullarına göre plan yaparken, sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıkların daha düşük olabileceğini dikkate almak faydalı olacaktır. Gündüz saatlerinde ise güneşli ve ılıman hava koşulları beklenmektedir. 2 Kasım Pazar günü hafif yağmurların görülme ihtimali nedeniyle dışarı çıkarken şemsiye veya yağmurluk almanızda yarar var. Rüzgar hızlarının düşük seviyelerde olması, açık hava etkinlikleri için uygun koşullar sunar. Ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmak önemlidir. Hava durumunu düzenli olarak kontrol etmek, planlarınızı en iyi şekilde yapmanıza yardımcı olur.