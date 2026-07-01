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Muğla’da asker eğlencesinde bıçaklı kavga: 1 yaralı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde asker eğlencesinde çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Olayda bir kişi yaralanırken, şüpheli gözaltına alındı.

Muğla’da asker eğlencesinde bıçaklı kavga: 1 yaralı

Olay, Orta Mahallesi’nde düzenlenen asker eğlencesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, eğlence sırasında arkadaş oldukları öğrenilen T.K. ile G.A. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Alkollü oldukları iddia edilen iki kişi arasındaki tartışmanın büyümesi üzerine G.A.’nın, T.K.’yı bıçakla yaraladığı iddia edildi.

Muğla’da asker eğlencesinde bıçaklı kavga: 1 yaralı 1

ASKER EĞLENCESİNDE KAN DÖKÜLDÜ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralanan T.K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Muğla’da asker eğlencesinde bıçaklı kavga: 1 yaralı 2

Hastanede tedavi altına alınan T.K.’nın kolundaki arter damarlarından birinin kesildiği öğrenildi. Ameliyata alınan yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı ve tedavisinin yoğun bakımda sürdüğü belirtildi. Olayın ardından gözaltına alınan, Menteşe’de esnaflık yaptığı öğrenilen G.A.’nın ise emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Muğla kavga eğlence
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