Muğla'da düğün konvoyunda kaza: 1'i ağır 6 yaralı

Kaza, Bahçeburun Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, düğün konvoyundaki bir otomobil, karşı yönden gelen ciple çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan 6 kişi yaralandı. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

YARALILARDAN BİRİNİN HAYATI TEHLİKESİ SÜRÜYOR

Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralılara ilk müdahalelerini yaparak ambulanslarla hastaneye kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

(İHA)Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır