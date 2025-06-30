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Muğla'da elektrik kesintisi alarmı: Bodrum da etkilenecek!

Muğla genelinde şebeke bakım ve yenileme çalışmaları nedeniyle birçok ilçede planlı elektrik kesintileri uygulayacağı duyuruldu. Kesintilerden Bodrum'un da etkilenmesi bekleniyor. İşte kesintilerin detayları ve etkilenen bölgeler haberimizde...

Muğla'da elektrik kesintisi alarmı: Bodrum da etkilenecek!
Sedef Karatay

Muğla'da yaşayan vatandaşlar, yapılan duyurular elektrik kesintisi endişesi yaşamaya başladı. Şirket, 1 Temmuz 2025 tarihinden itibaren başlayacak olan planlı kesintilerin, şebeke yenileme ve bakım çalışmaları kapsamında gerçekleştirileceğini açıkladı.

Muğla da elektrik kesintisi alarmı: Bodrum da etkilenecek! 1

KESİNTİLERDEN ETKİLENECEK İLÇELER

Kesintilerden Dalaman, Fethiye, Seydikemer, Menteşe, Ortaca ve Ula ilçelerinin yanı sıra Bodrum'un da etkilenmesi bekleniyor.

Elektrik yetkilileri, kesintilerin amacının enerji arz güvenliğini sağlamak ve altyapıyı güçlendirmek olduğunu belirtiyor. Yapılacak bakım ve onarım çalışmalarıyla, gelecekte yaşanabilecek olası arızaların önüne geçilmesi hedefleniyor. Ancak, planlı kesintilerin vatandaşların günlük yaşamını olumsuz etkileyeceği de bir gerçek. Özellikle sıcak yaz günlerinde klima ve diğer elektrikli cihazlara bağımlı olanlar için kesintiler büyük bir sorun teşkil edebilir.

FETHİYE'DE KESİNTİ OLACAK MI?

Fethiye'de ise kesintilerin 30 Haziran - 2 Temmuz 2025 tarihleri arasında Karaçulha, Çamköy, Karagedik ve Kargı mahallelerinde yoğunlaşacağı belirtildi. Belirli sokak ve caddelerde saat 10:30 ile 15:00 arasında elektrik kesintisi yaşanacak.

Muğla da elektrik kesintisi alarmı: Bodrum da etkilenecek! 2

BODRUM'DA HANGİ MAHALLER ETKİLENECEK?

Bodrum'daki kesintilerin hangi mahalleleri etkileyeceği ve ne kadar süreceği henüz netlik kazanmadı. Ancak, önümüzdeki günlerde Bodrum özelinde de bir duyuru yapması bekleniyor. Vatandaşların, kesintilere karşı hazırlıklı olmaları ve gerekli önlemleri almaları önem taşıyor. Özellikle buzdolabındaki yiyeceklerin bozulmaması için tedbirler alınmalı ve elektrikle çalışan tıbbi cihaz kullanan hastaların kesinti süresince alternatif çözümler bulmaları gerekiyor.

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Anahtar Kelimeler:
Muğla Bodrum Fethiye elektrik
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