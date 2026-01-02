HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Muğla’da ev ve otomobil küle döndü

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bağ evinde çıkan yangın ekipler tarafından söndürülürken, ev ve otomobil yangın sonrası kullanılmaz hale geldi.

Muğla’da ev ve otomobil küle döndü

Yangın, Akçaova Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, çevredeki vatandaşlar bağ evinden çıkan dumanları farkederek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Yapılan ihbarın ardından bölgeye Muğla Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ve Muğla Orman Bölge Müdürlüğü, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen ekipler yangını söndürürken ev ve park halindeki otomobil kullanılamaz hale geldi.

Yangının çıkış sebebi ile ilgili olarak incelemelerin sürdüğü öğrenildi.Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Orta Doğu'da yeni bir savaş mı doğuyor? Suudi Arabistan operasyon başlattı!Orta Doğu'da yeni bir savaş mı doğuyor? Suudi Arabistan operasyon başlattı!
Çukurca yolunda inen çığ görüntülendiÇukurca yolunda inen çığ görüntülendi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Muğla
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'ın 5 ilçesinde okullar tatil ilan edildi

İstanbul'ın 5 ilçesinde okullar tatil ilan edildi

Trump'ın elindeki morlukların sebebi belli oldu

Trump'ın elindeki morlukların sebebi belli oldu

Süper Kupa ertelensin talebinde bulunmuşlardı! TFF'den yanıt geldi!

Süper Kupa ertelensin talebinde bulunmuşlardı! TFF'den yanıt geldi!

Boşanır boşanmaz lüks siteye taşındı! Kar manzarası gündem oldu

Boşanır boşanmaz lüks siteye taşındı! Kar manzarası gündem oldu

Kuyumcuya gitmeden dikkat 'Rota değişiyor' tarihi açıkladı!

Kuyumcuya gitmeden dikkat 'Rota değişiyor' tarihi açıkladı!

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

Asgari ücreti bilmişti! Emekli ve memur zammı için net rakam verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.