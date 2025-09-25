Muğla'da evlat dehşeti: Ava gitmesini istemeyen annesini öldürdü!

Muğla'nın Köyceğiz ilçesinde iddiaya göre Soner Sivrikaya, evdeki av tüfeğini alarak ava gitmek istedi.

Anne Durgül Sivrikaya ise oğluna karşı çıkınca ikili arasında evin bahçesinde tartışma çıktı. Tartışma sırasında Soner Sivrikaya, av tüfeğiyle annesini başından vurdu. Komşuların ihbarı üzerine adrese sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

ANNE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde anne Sivrikaya’nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Jandarma, Soner Sivrikaya’yı suç aleti silahla birlikte yakalayarak gözaltına aldı. Olay ile ilgili soruşturma sürdürülüyor.