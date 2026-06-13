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Muğla’da gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu

Muğla’nın Menteşe ilçesinde gök gürültülü sağanak yağış ve dolu etkili oldu. Bu durum tarıma olumlu katkı sağladı.

Muğla’da gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu

Muğla’nın Menteşe ilçesinde gök gürültülü sağanak yağış, bazı kesimlerde de dolu yağışı etkili oldu.

Türkiye genelinde yağışların normallerin yüzde 63 altında kaldığı 2025 Haziranı’nda Ege Bölgesi kuraklıkla mücadele ederken, Muğla ise bölgede yağış artışı görülen nadir illerden biri olmuştu.

Muğla’da gök gürültülü sağanak yağış etkili oldu 1

Uzun yıllar boyunca Haziran ayı, Muğla’da yaz mevsimine geçişin yaşandığı, yağışlı gün sayısının oldukça az olduğu bir dönem olarak biliniyor. Bu dönemde genellikle ayın yalnızca birkaç gününde hafif yağış görülürken, sıcaklıklar gündüz 25-27 derece, gece ise 13-17 derece arasında seyrediyor.

Muğla’nın deniz seviyesinden yüksekte bulunan Menteşe, Yatağan ve Kavaklıdere gibi ilçelerinde öğleden sonra başlayan gök gürültülü sağanak yağış yaşamı olumsuz yönde etkilemezken, özellikle tarım alanlarında yağışın ekili bulunan sebze fidelerine can suyu olduğu öğrenildi.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Sedef Karatay Bingül tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Muğla kuraklık tarım yağış
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