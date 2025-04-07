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Muğla'da hastanede taciz skandalı iddiası! İlişki teklifini reddedince ölümle tehdit etmiş

Muğla'da evli bir uzman doktorun, tekniker bir kıza ilişki teklif ettiği, reddedilince ölümle tehdit ederek mobbing uyguladığı iddia edildi. Doktor hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Muğla'da hastanede taciz skandalı iddiası! İlişki teklifini reddedince ölümle tehdit etmiş

Muğla'da bir hastanede Nükleer Tıp Uzmanı Dr. O.K.(43)'nin, birim çalışanı M.M'ye ilişki teklif ettiği, reddedilince ölümle tehdit edip diğer teknikerlere de mobbing uyguladığı iddia edildi.

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Yeni Asır'a konuşan birim çalışanları, hizmet alım personeli oldukları için yaşadıkları psikolojik şiddet ve tehditlere karşı işlerini kaybetme korkusuyla bugüne kadar seslerini çıkaramadıklarını ancak artık dayanacak güçlerinin kalmadığını ifade etti.

'EŞİNİZ VAR' DİYEREK REDDETTİM!

2021 Nisan'da uzman doktor O.K.'nin kendisine ilişki teklifinde bulunduğunu belirten M.M., "Bana ilişki teklifinde bulundu. 'Birlikte çalıştığımız doktorumsunuz. Eşiniz ve çocuğunuz var' diyerek reddettim. Bunun üzerine özür mahiyetinde üzerinde not bulunan bir çiçek gönderdi. Bu çiçeğin fotoğrafı da var. Notta her şeyin sorumlusu olduğunu ve pişman olduğunu belirtiyordu. Ben de özrünü kabul ettim. 'Bundan sonra doktor tekniker çizgimizi aşmayalım, muhabbet dahi etmeyelim, sadece işimizi yapalım' dedim. Bir süre böyle devam etti" diye konuştu.

doktor

Osman Akça'nın özel haberine göre, yaşadıkları psikolojik şiddeti defalarca tutanak altına alan M.M. ve diğer teknikerler, O.K. hakkında 25 Mart'ta Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Muğla 1. Aile Mahkemesi, M.M. (25) ve S.E.E. (26) için 3 ay koruma kararı verdi. Hukuki süreç ve disiplin soruşturması devam ederken, koruma kararının ardından Dr. O.K. ve birim çalışanların aynı yerde güvenlik ekipleri eşliğinde çalışmaya devam ettikleri öğrenildi.

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Anahtar Kelimeler:
Muğla hastane cinsel taciz
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