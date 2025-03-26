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  4. Muğla'da kaçakçılık operasyonu! Yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Muğla'da kaçakçılık operasyonu! Yakalanan 2 zanlı tutuklandı

26.03.2025 17:49
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Muğla'nın Bodrum, Marmaris ve Milas ilçelerinde kaçakçılıkla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı. Ayrıca operasyonda, 120 litre etil alkol, 3 el detektörü, 2 patlayıcı düzenek (dinamit), 2 kırıcı, jeneratör ve akü ile çok sayıda kazma aparatı ele geçirildi.

Muğla'da kaçakçılık operasyonu! Yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şube ekipleri Muğla'nın Bodrum, Marmaris ve Milas ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 120 litre etil alkol, 3 el detektörü, 2 patlayıcı düzenek (dinamit), 2 kırıcı, jeneratör ve akü ile çok sayıda kazma aparatı ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

AA-20250326-37450571-37450569-MUGLADA_KACAKCILIK_OPERASYONUNDA_YAKALANAN_2_ZANLI_TUTUKLANDI

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, operasyon kapsamında 5 şüpheliye "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" ve "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

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Muğla kaçakçılık operasyonu kaçakçılık
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