Muğla'da kaçakçılık operasyonu! Yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Muğla Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve İstihbarat Şube ekipleri Muğla'nın Bodrum, Marmaris ve Milas ilçelerinde belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda, 120 litre etil alkol, 3 el detektörü, 2 patlayıcı düzenek (dinamit), 2 kırıcı, jeneratör ve akü ile çok sayıda kazma aparatı ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Öte yandan, operasyon kapsamında 5 şüpheliye "Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu'na muhalefet" ve "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem yapıldığı öğrenildi. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır