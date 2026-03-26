HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Muğla'da korku dolu anlar: Yurdun camına çıkan genç hava yastığına atladı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde bir öğrenci yurdunda cama çıkan genç, ekiplerin açtığı hava yastığına atlayarak kurtuldu. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Mustafa Fidan

Olay, Menteşe ilçesinde bulunan Turgutreis Erkek Öğrenci Yurdu'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bunalıma giren bir genç yurdun penceresine çıkarak, aşağı atlayacağını söyledi. Çevredeki vatandaşların ve yurt yetkililerinin ihbarı üzerine bölgeye kısa sürede emniyet, itfaiye, UMKE ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

KENDİNİ BOŞLUĞA BIRAKTI

Olay yerine ulaşan ekipler, bir yandan genci ikna çalışmalarına başlarken, diğer yandan yaşanabilecek bir düşme ihtimaline karşı hazırlık yaptı. İtfaiye ekipleri, yurdun bahçesine hızlıca şişme hava yastığı açarak güvenlik önlemi aldı. Ekiplerin tüm çabalarına rağmen ikna olmayan genç, kendisini boşluğa bıraktı. Ekiplerin yerleştirdiği hava yastığının tam üzerine düşen genç, ölümden döndü. Olay yerinde hazır bekleyen sağlık ekipleri, yaralanan gence ilk müdahaleyi anında yaptı. Ambulansla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan gencin sağlık durumunun takip edildiği öğrenildi.

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlattı.

Anahtar Kelimeler:
İntihar Muğla Öğrenci yurdu
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.