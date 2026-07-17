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Muğla’da motorlu kara taşıtı sayısı 787 bini aştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Haziran ayı verilerine göre Muğla’da trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 787 bin 183’e ulaşırken, ay içerisinde 15 bin 342 araç el değiştirdi. En fazla devir işlemi otomobil ve motosikletlerde gerçekleşti.

Muğla’da motorlu kara taşıtı sayısı 787 bini aştı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Haziran ayına ilişkin motorlu kara taşıtı istatistiklerini açıkladı. Verilere göre Muğla’da Haziran ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı motorlu kara taşıtı sayısı 787 bin 183 olarak kayıtlara geçti.

Kentte trafiğe kayıtlı araçların 291 bin 550’sini otomobiller oluştururken, 321 bin 124 motosiklet ile en yüksek sayıya ulaşıldı. Muğla’da ayrıca 99 bin 425 kamyonet, 43 bin 798 traktör, 13 bin 54 kamyon, 11 bin 297 minibüs, 4 bin 172 otobüs ve 2 bin 763 özel amaçlı araç bulunuyor.

Haziran ayında Muğla’da toplam 15 bin 342 motorlu kara taşıtı devredildi. El değiştiren araçlar arasında 7 bin 937 ile otomobiller ilk sırada yer alırken, motosikletlerde 4 bin 362 devir işlemi gerçekleştirildi. Aynı dönemde 2 bin 118 kamyonet, 413 traktör, 220 minibüs, 178 kamyon, 76 otobüs ve 38 özel amaçlı araç da el değiştirdi.

Açıklanan veriler, Muğla’da motorlu taşıt sayısındaki yüksek seviyenin yanı sıra ikinci el araç piyasasındaki hareketliliğin de sürdüğünü ortaya koydu.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır

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Muğla
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