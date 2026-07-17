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Yer: İstanbul! Yaptıklarıyla esnafı çileden çıkarttı: "Bu kadını dükkana almayın"

İstanbul Avcılar'da bir kadın esnafı yaptıklarıyla bıktırdı. Kuaföre gelen ve her işlem sonrası "2 saat sonra boyaya geleceğim" diyerek iş yerinden ayrılan kadın müşteri para vermeden dükkandan ayrıldı. Maddi olarak mağdur olduklarını söyleyen kuaför, "Uyarıyorum. Kadın belki kendinden utanır. Avcılar halkından ve kuaförlerden ricam şu mümkünse bu kadını dükkana bile almayın. " dedi.

Yer: İstanbul! Yaptıklarıyla esnafı çileden çıkarttı: "Bu kadını dükkana almayın"

Olay Merkez Mahallesi’nde bulunan bir kadın kuaföründe meydana geldi. Kuaför Ahmet Bilen, 4 yıldan bu yana aynı iş yerini işlettiğini ve bir müşterisi nedeniyle sıkıntı yaşadıklarını dile getirdi. Müşterinin defalarca aynı bahanelerle kuaföre geldiğini saçına fön çektirip, saçlarını tarattırdığını ardından da para vermeden çekip gittiğini söyleyen Bilen yaşadıklarının emek hırsızlığı olduğunu ifade etti.

Yer: İstanbul! Yaptıklarıyla esnafı çileden çıkarttı: "Bu kadını dükkana almayın" 1

"ON DEFADIR AYNI ŞEYİ YAŞIYORUZ"

Bilen, "Bir bayan müşteri var. Kadınla on defadır ayı şeyi yaşıyoruz. Geliyor saçının önünü düzeltiyoruz. Saçını ördürüyor para vermeden çekip gidiyor. Bu emek hırsızlığından başka birşey değil. Emek hırsızlığına tamamen karşıyım. "Gel bedavaya yap" desen bedavaya yaparım ama bu kadar hırsızlık olmaz. "2 saat sonra boyaya geleceğim" diyorsun ondan sonra çekip gidiyorsun; hiç gelmesin daha iyi. Kendisini bu duruma düşürmesi kötü. Uyarıyorum. Kadın belki kendinden utanır. Avcılar halkından ve kuaförlerden ricam şu mümkünse bu kadını dükkana bile almayın. " dedi.

Yer: İstanbul! Yaptıklarıyla esnafı çileden çıkarttı: "Bu kadını dükkana almayın" 2

Kadın müşterinin kendisinin kuaförde olmadığı zamanları kolladığını belirten Bilen, "Ben yokken geliyorsun. "1 saat sonra boyaya geleceğim" diyerek kaçıyorsun. Ben buradayken bana pahalı işlemleri soruyorsun. Kaçıyorsun gidiyorsun. Hanımefendi bu dükkana bir daha gelmesin. Tek çarem bu. Kimin yanına gidecekse gitsin. Benim dükkanıma bir daha gelmesin. Böyle bir saygısızlığa tahammülüm yok." diye konuştu.

Yer: İstanbul! Yaptıklarıyla esnafı çileden çıkarttı: "Bu kadını dükkana almayın" 3

"DÖNDÜ ARKASINI GİTTİ"

Kalfa Mehmet Alıcıkuş ise, " Ahmet abi yoktu dükkanda. Boyayı bitirdim ben daha sonra bir kadın geldi. "Saçıma fön çekebilir misin düzeltebilir misin" dedi. Para da alabilirim normalde. Geldi fön çektirdi bir daha yanlarına çektirdi. Beğenmemiş gibi oldu saçlarının arkasını toplattırdı. Poşeti aldı "2 saat sonra boyaya geleceğim" dedi. Ben neye uğradığımı şaşırdım. Ahmet abinin tanıdığı sandım para almadım. "Abla para" diyecektim ama onu bile demeden döndü arkasını gitti. " dedi.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kuaför İstanbul Avcılar
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