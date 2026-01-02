HABER

Muğla'da otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti

Muğla'nın Milas ilçesinde, otomobilin çarptığı yaya yaşamını yitirdi.

Ali K'nin kullandığı otomobil, Milas-Bodrum kara yolunun 15'inci kilometresinde yolun karşısına geçmeye çalışan Emirhan Özmazı'ya (27) çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekibi, Özmazı'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

Özmazı'nın cenazesi yapılan incelemenin ardından otopsi için Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Otomobil sürücüsü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Görüntülerde, yolun karşısına geçmeye çalışan 2 kişiden Emirhan Özmazı'nın otomobilin çarpmasıyla yol kenarına savrulduğu, elinde el feneri bulunduğu gözlenen diğer kişinin de kazayı son anda atlattığı görüldü.Kaynak: AA   |   Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

Muğla kaza
