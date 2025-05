Muğla'da pes dedirten dolandırıcılık! Cin ve kar vaadiyle 15 milyon TL'lik vurgun yaptılar: 'Dünya bir yana onlar bir yanaydı'

Ekol TV'den İremnaz Aksoy'un haberine göre; Muğla'nın Bodrum ilçesinde yaşayan 53 yaşındaki Emine Özel, plajda tanıştığı sözde borsacı çiftin cin yalanına ve yüksek kar vaadine inanıp 15 milyon lirasını kaptırdı.

15 MİLYON LİRA DOLANDIRILDI

Bodrum'da erkek arkadaşıyla yaşayan Emine Özel, plajdaki eğlencede tanıştığı bir çift tarafından yüksek kar vaadiyle 15 milyon lira dolandırıldığını ileri sürdü.

"SİZE YÜZDE 20 VERECEĞİZ DEDİLER"

Cin yalanına ve yüksek kar vaadine inandığını söyleyen Emine Özel, "Dünya bir yanaydı, onlar bir yanaydı. Ama maalesef ki dolandırıldım. Çok büyük bir oyuna gelmişim. Çok büyük bir kumpasa getirmişler. Uyuyamıyorum. Yani nefes alamıyorum. Ev var, para var. Tatillere gidiyoruz, her gün beraberiz. Hafta yedi, altı günü biz beraberiz. Yalıkavak'ta bir ofisinin olduğunu, borsa işi yaptıklarını söylediler. 'Bizim çok fazla yatırımcılarımız var, size yüzde yirmi vereceğiz' dediler. Güya bu kişi her şeyi bilen, her şeyi gören kişiymiş. Elinden, bileğinden şöyle bir tutuyor. Senin aileni, bütün herkesin isimlerini, soy adlarını, yeğenlerini varana kadar söylüyor" şeklinde konuştu.

EVİNİ, OTOMOBİLİNİ SATIP 15 MİLYONU DOLANDIRICILARA VERDİ

Evini ve arabasını sattığını, yaklaşık 15 milyon lirayı plajda tanıştıkları sözde borsacı çifte verdiğini kaydeden Emine Özel, "Toplam 15 milyon alacağım var. Eşimle beraber bizim alacağımız toplam para 18 milyon" dedi.

"NE EVİM VAR NE BİR PARAM"

Bodrum'dan İstanbul'a döndüğünü ve annesinin yanına sığındığını ifade eden Emine Özel, "Şimdi tek isteğim paramı geri alabilmek. Ne bir param ne bir evim var. Geldim annemin yanına sığındım" sözleriyle mağdur edildiğini belirtti.