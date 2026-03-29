HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Muğla'da sel! Otomobil ters döndü: Acı haber geldi

Mart ayının son günlerinde de şiddetli yağışlar devam etti. Muğla'da sağanak nedeniyle sel meydana geldi. Bir otomobil dere yatağında ters döndü. İki kişinin bulunduğu otomobilde bir kişi hayatını kaybetti.

Muğla’nın Milas ilçesinde, sağanak sonrası sel sularına kapılarak sürüklenen otomobildeki Bülent Şallı (46) hayatını kaybetti, Ayhan Demir (52) ise sağ olarak kurtarılıp hastaneye kaldırıldı.

OTOMOBİL TERS DÖNDÜ

İlçede etkili olan sağanak sonrası, saat 18.00 sıralarında Yaka Mahallesi'nde oluşan sel sularına kapılan ve içerisinde iki kişinin bulunduğu 35 AZ 0305 plakalı otomobil, düştüğü dere yatağında ters döndü.

ACI HABER GELDİ

İhbar üzerine bölgeye AFAD, itfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ekipler, araç içerisinde mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı. Yoğun uğraşlar sonucu vinç yardımıyla otomobil, dere yatağından çıkarıldı. Otomobil içerisindeki Ayhan Demir ve Bülent Şallı’ya ulaşıldı. AFAD ekiplerince Demir, sağ olarak kurtarılırken; Şallı’nın ise yaşamını yitirdiği tespit edildi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay yerindeki incelemelerin ardından Şallı’nın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Muğla Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü. Demir ise olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Olayla, soruşturma başlatıldı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

Anahtar Kelimeler:
sel Muğla
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.