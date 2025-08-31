HABER

Muğla'da teknelerden 27 milyon litrenin üzerinde atık su toplandı

Muğla'da 8 atık alım teknesiyle Gökova Körfezi, Göcek ve Dalaman koylarındaki teknelerden yaklaşık 10 yılda 42 bin 932 tekneden, 27 milyon 605 bin 462 litre atık su toplandı.

Muğla'da teknelerden 27 milyon litrenin üzerinde atık su toplandı

Muğla Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, belediyeye ait 8 atık alım teknesi, koylardaki teknelere atık yağ, sintine, pis su ve katı atık toplama hizmeti sunuyor.

Yaklaşık 10 yıldır 42 bin 932 tekneden 21 bin 959 litre atık yağ, 69 bin 43 litre sintine, 17 milyon 794 bin 185 kilogram katı atık ve 27 milyon 605 bin 462 litre pis su toplandı.

Öte yandan 1 Ocak'tan itibaren atık alım tekneleriyle Gökova Körfezi, Göcek ve Dalaman koylarında 5 bin 39 tekneye hizmet sunuldu. Yılın 8 aylık döneminde teknelerden 426 litre atık yağ, 2 bin 427 litre sintine, 4 milyon 458 litre pis su ve 458 bin 520 kilogram katı atık toplandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kıyı Ege Belediyeler Birliği ve Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, Gökova, Göcek ve Dalaman'ın mavisinin yalnızca bugün için değil, yarınlar için de korunması gerektiğini belirtti.

Şimdiye kadar binlerce tekneye hizmet verdiklerini, milyonlarca litre pis suyu, tonlarca katı atığı denizlere karışmadan topladıklarını bildiren Aras, "Biliyoruz ki temiz denizler sadece turizm için değil, balıklarımız, deniz canlılarımız ve doğamız için de hayat demek. Denizlerimizi korumak bir görev değil sorumluluktur. Bu sorumluluğu yerine getirmekten gurur duyuyoruz. Muğla'nın mavi sularını, gelecek kuşaklara tertemiz bırakacağız." ifadelerini kullandı. (AA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

