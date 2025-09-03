HABER

Muğla’da trafik kazası! 1 kişi yaralandı

Muğla’nın Menteşe ilçesi Dirgeme yolunda meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hafif yaralandı.

Kaza sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Dirgeme istikametinden merkez istikametine seyir halinde olan araç, sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak takla attı.

Kazada sürücü R.Ö. yaralandı. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince araçtan çıkarılan R.Ö., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan R.Ö.’nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Muğla kaza
