HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Muğla'da trafik kazası! Alkollü sürücü tutuklandı

Muğla’nın Menteşe ilçesinde otomobil ile motosikletin çarpması sonucu 2 kişinin ağır yaralandı. 1.48 promil alkollü olduğu tespit edilip, gözaltına alınan otomobil sürücüsü Avukat Yasin Yayla, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Muğla'da trafik kazası! Alkollü sürücü tutuklandı

Kaza, saat 01.30 sıralarında Emirbeyazıt Mahallesi Uğur Mumcu Bulvarı'nda meydana geldi. Yasin Yayla yönetimindeki 48 ACV 983 plakalı otomobil, Sertaç Yılmaz’ın kontrolündeki 48 AHY 342 plakalı motosiklet ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan sürücü Yılmaz ile beraberindeki Feriha Katan, ambulanslarla Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Katan’ın elmacık kemiği ve çenesinde kırıklar oluştuğu, Sertaç Yılmaz’ın ise dalak yırtılması nedeniyle ameliyata alındığı ve yoğun bakım ünitesinde tedavisinin sürdüğü öğrenildi. Her iki yaralının da hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi.

ALKOLLÜ ÇIKTI

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, otomobil sürücüsü Yasin Yayla’nın 1.48 promil alkollü olduğunu tespit etti. Hazırlanan ilk tutanakta Yayla’nın sola dönüş kuralını ihlal ettiği, motosiklet sürücüsünün ise kazada kusurunun bulunmadığı belirtildi. Avukat olduğu öğrenilen sürücü Yayla, gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Yayla, çıkarıldığı Muğla 2. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından 'taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olma' suçundan tutuklandı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kontrolden çıkan otomobil refüjdeki ağaca çarpıp takla attıKontrolden çıkan otomobil refüjdeki ağaca çarpıp takla attı
İtalya'da göstericiler ile polis arasında çatışma yaşandı! Polis aracı ateşe verildiİtalya'da göstericiler ile polis arasında çatışma yaşandı! Polis aracı ateşe verildi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Muğla
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İran bunu yaparsa 'kabus senaryosu' olur! 1 gün bile yetiyor

İran bunu yaparsa 'kabus senaryosu' olur! 1 gün bile yetiyor

'Rojava bitti' dedi, yeni hedefleri açıkladı: Türkiye iki noktayı yok edecek

'Rojava bitti' dedi, yeni hedefleri açıkladı: Türkiye iki noktayı yok edecek

Emre Belözoğlu maçın ardından tribünlere gitti!

Emre Belözoğlu maçın ardından tribünlere gitti!

Hasan Can Kaya, Reynmen ve Emirhan Çakal gözaltında

Hasan Can Kaya, Reynmen ve Emirhan Çakal gözaltında

Altından rekor sonrası 900 TL'lik sert kayıp

Altından rekor sonrası 900 TL'lik sert kayıp

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.