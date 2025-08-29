HABER

Muğla'da yangın söndürme uçağı acil iniş yaparken düştü!

Muğla'nın Yatağan ilçesi Hacıbayramlar Koyu yakınlarında bir orman söndürme uçağı acil iniş yaparken düştü.

Muğla’nın Yatağan ilçesi Hacıbayramlar Mahallesi yakınlarında bir yangın söndürme uçağı, kaza kırıma uğraması sonucu tarlaya acil iniş yaptı.

ACİL İNİŞ YAPARKEN DÜŞTÜ! PİLOTUN DURUMU İYİ

Edinilen bilgiye göre, bölgedeki yangın söndürme çalışmalarına katılan Orman Genel Müdürlüğü'ne ait bir yangın söndürme uçağı henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğraması sonucu tarlaya acil iniş yaptı.

Kaza sonrası bölgeye arama ve kurtarma ekipleri sevk edildi. İlk belirlemelere göre kazadan pilotun sağ olarak kurtulduğu öğrenildi.

(İHA)

29 Ağustos 2025
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır
