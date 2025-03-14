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  4. Muğla'daki görüşmede ortalık karıştı! Başkan Ahmet Aras yuhalandı, salonu terk etti: Arbede çıktı

Muğla'daki görüşmede ortalık karıştı! Başkan Ahmet Aras yuhalandı, salonu terk etti: Arbede çıktı

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
14.03.2025 18:26
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Muğla Yatağan'da bulunan termik santralin yeraltı maden arama ruhsatının iptal edilmesi üzerine sendika üyeleri ile Muğla Büyükşehir Belediyesi Başkanı Ahmet Aras arasında tartışma yaşandı. Çıkan tartışmada yuhalanan ve konuşma yaptığı masaya baret fırlatılan Aras, 'Biz kardeşiz' diyerek salondan ayrıldı. Arbede sırasında bir yerel gazetede görevli muhabir Ümmü Gülsüm Dural'ın ise kimliği belirsiz bir kadın tarafından boğazı sıkıldı.

Muğla'daki görüşmede ortalık karıştı! Başkan Ahmet Aras yuhalandı, salonu terk etti: Arbede çıktı

Muğla Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras ile sendika üyesi işçiler arasında gerginlik yaşandı. Türkiye Enerji, Su ve Gaz İşçileri (TES-İŞ) üyeleri, Başkan Ahmet Aras'tan görüşme talebinde bulundu. Grup kalabalık gelince görüşme Menteşe'deki Türkan Saylan Çağdaş Yaşam Merkezi'nde gerçekleşti.

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TARTIŞMA ÇIKTI

Yatağan'da bulunan termik santralin, yeraltı maden arama ruhsatının Muğla Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı dava sonucunda iptal edilmesi üzerine sendika üyeleri ile Başkan Aras arasında tartışma yaşandı.

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"BİZ KARDEŞİZ"

Çıkan tartışmada yuhalanan ve konuşma yaptığı masaya baret fırlatılan Aras, 'Biz kardeşiz' diyerek salondan ayrıldı.

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BOĞAZI SIKILDI

Arbede sırasında bir yerel gazetede görevli muhabir Ümmü Gülsüm Dural'ın ise kimliği belirsiz bir kadın tarafından boğazı sıkıldı. Muğla Gazeteciler Cemiyeti Derneği Başkanı Süleyman Akbulut ve Muğla Büyükşehir Gazeteciler Cemiyeti Derneği Başkanı Cem Kaytan, Dural'a yapılan saldırıyı kınadı.

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14 Mart 2025

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Anahtar Kelimeler:
Muğla kavga Ahmet Aras
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