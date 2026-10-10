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Muğla’daki kazada yaşlı çift hayatını kaybetti

Muğla’nın Kavaklıdere ilçesinde devrilen traktörün altında kalan 76 yaşındaki Muammer Hilal ile 72 yaşındaki eşi Fikriye Hilal yaşamını yitirdi. Çayboyu Mahallesi’nde meydana gelen kazada, karı kocanın olay yerinde hayatını kaybettiği öğrenildi.

Muğla’daki kazada yaşlı çift hayatını kaybetti

Kaza, saat 13.00 sıralarında Çayboyu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Muammer Hilal’in kullandığı traktör, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Devrilen traktörün altında kalan sürücü Muammer Hilal ile traktörde yolcu olarak bulunan eşi Fikriye Hilal, vatandaşların kepçe yardımıyla müdahalesi sonucu sıkıştıkları yerden çıkarıldı. Olay yerine ulaşan ekipler, iki kişinin traktörün altından çıkarılmış olduğunu belirledi. Sağlık ekiplerinin yaptığı incelemede Muammer Hilal ve eşi Fikriye Hilal’in olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi. Yaşlı çiftin cansız bedeni olay yeri incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Muğla’daki kazada yaşlı çift hayatını kaybetti 1

Muğla’daki kazada yaşlı çift hayatını kaybetti 2

Muğla’daki kazada yaşlı çift hayatını kaybetti 3

Muğla’daki kazada yaşlı çift hayatını kaybetti 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Kadir Gündüz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Muğla kaza
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