Muğla'daki sahte hesap operasyonunda 1 gözaltı daha

Muğla merkezli yürütülen sahte sosyal medya hesapları üzerinden hakaret, şantaj ve dezenformasyon soruşturmasında 1 kişi daha gözaltına alındı.

Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı, sahte hesaplar aracılığıyla şahıslara yönelik hakaret, tehdit, şantaj ve kamuoyunu yanıltıcı dezenformasyon yapıldığı iddiaları üzerine soruşturma başlatmıştı. Söz konusu "sahte hesap" ağına yönelik geçtiğimiz aylarda gerçekleştirilen operasyonlarda çok sayıda kişi sorgulanmış, yapılan yargılamalar sonucunda suç örgütü faaliyeti kapsamında değerlendirilen eylemleri nedeniyle 4 kişi tutuklanarak cezaevine gönderilmişti. Soruşturma kapsamında 1 kişi daha gözaltına alındı. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince Marmaris ilçesinde belirlenen adrese düzenlenen baskında Y.K. yakalanarak gözaltına alındı.

İKAMETİNDE ARAMA YAPILDI

Şüphelinin ikametinde yapılan aramada, suç unsuru taşıdığı değerlendirilen çok sayıda dijital materyale (bilgisayar, telefon, depolama aygıtları) incelenmek üzere el konuldu. Gözaltına alınan Y.K.'nin aynı soruşturma kapsamında daha önce tutuklanan K.K.'nin kardeşi olduğu öğrenildi.

Emniyet birimlerinin sahte hesapların arkasındaki bağlantıları ve dezenformasyonun boyutlarını ortaya çıkarmak için yürüttüğü teknik incelemeler titizlikle devam ediyor.

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Servis midibüsü devrildi: 16 infaz koruma memuru yaralıServis midibüsü devrildi: 16 infaz koruma memuru yaralı
Almanya: "ABD ve İsrail'in başarılı olacağını sanmıyorum"Almanya: "ABD ve İsrail'in başarılı olacağını sanmıyorum"

En Çok Okunan Haberler
İsrail muhalefetinden itiraf gibi açıklama: 'Ordu çöktü'

İsrail muhalefetinden itiraf gibi açıklama: 'Ordu çöktü'

Trump, gün ve saat vererek duyurdu: "İran talep etti saldırmayacağız"

Trump, gün ve saat vererek duyurdu: "İran talep etti saldırmayacağız"

Dünya Kupası aşkıyla Romanya'yı geçtik! Bir olduk yolunda...

Dünya Kupası aşkıyla Romanya'yı geçtik! Bir olduk yolunda...

Aldığı kilolar dikkat çekmişti! Hastalığını ilk kez açıkladı

Aldığı kilolar dikkat çekmişti! Hastalığını ilk kez açıkladı

Tepkiler dikkate alındı! APP plaka cezası iptal

Tepkiler dikkate alındı! APP plaka cezası iptal

Fonlara yatırım yapanlar dikkat! Yüzde 17,5 stopaj kararı

Fonlara yatırım yapanlar dikkat! Yüzde 17,5 stopaj kararı

