Muğla’daki trafik kazasında 2 kişi yaralandı

Kaza, saat 18.45 sıralarında Sakar mevkiinde gerçekleşti. Edinilen bilgiye göre, 38 BF 235 plakalı otomobilin sürücüsü direksiyon hâkimiyetini kaybederek bariyerlere çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçta bulunan 2 kişi yaralandı. Kazayı gören vatandaşların durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

2 KİŞİNİN HAYATİ TEHLİKESİNİN BULUNMUYOR

Bölgeye ulaşan sağlık ekipleri, yaralıları araçtan çıkararak olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı. Ardından yaralılar, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan 2 kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır