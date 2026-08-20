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Muğla'daki trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Siverek'te toprağa verildi

Muğla'daki trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Siverek'te toprağa verildi

Muğla'daki trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Siverek'te toprağa verildi

Muğla'nın Milas ilçesinde önceki gün yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu hayatını kaybeden polis memuru Mehmet Arif Şefkatlı'nın cenazesi, Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde toprağa verildi.

Şefkatlı'nın cenazesi, GAP Havalimanı'ndan alınarak ilçedeki Şeyh Abdulkadir Geylani Camisi'ne getirildi.

Türk bayrağına sarılı Şefkatlı'nın naaşı, burada kılınan cenaze namazının ardından Asri Mezarlık'ta defnedildi.

Törene, eşi Gizem Şefkatlı, ailesi, Siverek Kaymakamı Salih Sak, 107'nci Topçu Alayı Komutanı Recep Çalıova, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Orçun Binay, İlçe Emniyet Müdürü Vekili Başkomiser Hüseyin Düğer, siyasi parti temsilcileri, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Şefkatlı'nın geçen hafta evlendiği öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü kadrosunda görevli polis memuru Şefkatlı, 18 Ağustos'ta Muğla'nın Milas ilçesinde yolcu otobüsü ile tırın çarpışması sonucu ağır yaralanmış, kaldırıldığı Milas Devlet Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Muğla daki trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Siverek te toprağa verildi 1

Muğla daki trafik kazasında hayatını kaybeden polis memuru Siverek te toprağa verildi 2
Kaynak: AA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası milas Polis memuru Muğla Şanlıurfa Siverek
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