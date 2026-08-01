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Muğla Hava Durumu! 01 Ağustos Cumartesi Muğla hava durumu nasıl?

Muğla'da 1 Ağustos 2026 Cumartesi günü hava, güneşli ve sıcak bir şekilde geçecek. Gündüz sıcaklığı 35-36 derece arasında tahmin edilirken, gece sıcaklıkları 20-21 derece seviyelerinde kalacak. Önümüzdeki günlerde de benzer hava koşulları göze çarpacak. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda olmayı planlayanların su tüketimi ve uygun giyinme konusunda dikkatli olması gerektiği vurgulanıyor. Güneşten korunmak için şapka ve güneş kremi kullanımı öneriliyor.

Muğla Hava Durumu! 01 Ağustos Cumartesi Muğla hava durumu nasıl?
Simay Özmen

Muğla'da 1 Ağustos 2026 Cumartesi günü hava durumu güneşli ve sıcak olacak. Gündüz sıcaklık 35-36 derece civarında olacak. Gece sıcaklık ise 20-21 derece arasında tahmin ediliyor. Bu sıcaklık, Muğla'nın yaz iklimine uygun.

Önümüzdeki günlerde de hava durumu benzer şekilde devam edecek. 2 Ağustos Pazar günü hava sıcaklığı 34-35 derece olacak. 3 Ağustos Pazartesi günü 35-36 derece arasında olması bekleniyor. Gece sıcaklıkları da 20-21 derece seviyesinde seyredecek.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olmak önemli. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda bulunacakların önlem alması gerekiyor. Bol su tüketimi yapmak faydalıdır. Hafif, açık renkli giysiler tercih edilmelidir. Güneş ışınlarından korunmak için şapka ve güneş kremi kullanılmalıdır. Ayrıca, serin ortamlarda vakit geçirmek de önerilir. Bu, aşırı sıcakların sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini en aza indirmek açısından yararlıdır.

Muğla'da 1 Ağustos 2026 Cumartesi ve sonraki günler sıcak ve güneşli olacaktır. Sıcak hava koşullarına karşı gerekli önlemleri almak önemlidir. Sağlığınızı korumak için dikkatli olmalısınız.

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hava durumu Muğla
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