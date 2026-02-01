HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam

Muğla Hava Durumu! 01 Şubat Pazar Muğla hava durumu nasıl?

Muğla'da 1 Şubat 2026 Pazar günü hava durumu değişken bir seyir izleyecek. Gün boyunca sıcaklık 11-15 derece arasında kalacak. Şiddetli yağışların sabah saatlerinde görüleceği, öğleden sonra ise azalacağı tahmin ediliyor. Nem oranı %76 ile bunaltıcı bir hava yaratabilir. Rüzgar hızı 11-13 km/saat arasında olacak. Giyimde su geçirmez mont ve hafif kıyafetler tercih edilmesi öneriliyor. Gelecek günlerde de hava durumu dalgalı bir seyir izleyecek.

Muğla Hava Durumu! 01 Şubat Pazar Muğla hava durumu nasıl?
Doğukan Akbayır

Bugün, 1 Şubat 2026 Pazar günü, Muğla'da hava durumu değişken. Gün boyunca sıcaklık 11 ile 15 derece arasında olacak. Özellikle öğle saatlerinde bu sıcaklık 14-15 dereceye çıkabilir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar 11-12 derecede kalacak. Hissedilen sıcaklık ise 6-7 derece civarında. Dışarı çıkarken buna göre giyinmekte fayda var.

Hava durumu açısından, günün ilk yarısında şiddetli yağışlar bekleniyor. Sabah saatlerinde yoğun yağış görülebilir. Öğleden sonra yağışların şiddeti azalacak. Ancak yağışların devam etmesi öngörülüyor. Su geçirmez mont veya şemsiye bulundurmak iyi olacaktır.

Rüzgar hızı 11-13 km/saat arasında olacak. Bu durum deniz kenarında hafif dalgalanmalar yaratabilir. Deniz kenarına gitmeyi planlıyorsanız, dalgaların yüksekliğine dikkat edin.

Nem oranı %76 civarında olacak. Bu, hava koşullarını biraz daha bunaltıcı hale getirebilir. Nemden etkilenmemek için hafif ve nefes alabilen kıyafetler tercih edebilirsiniz.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 2 Şubat Pazartesi günü sıcaklık 8-10 derece olacak. Hafif yağışların görülmesi bekleniyor. 3 Şubat Salı günü sıcaklık 8-11 derece arasında seyredecek. Puslu güneşli bir havanın hakim olacağı tahmin ediliyor. 4 Şubat Çarşamba günü sıcaklık 10-15 derece arasında olacak. Hafif yağışlar görülecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Özellikle yağışlı günlerde su geçirmez kıyafet ve ayakkabılar tercih etmeniz konforunuzu artıracak.

Muğla'da bugün ve gelecek günlerde hava koşulları değişken olacak. Dışarı çıkarken hava durumunu kontrol etmek en doğrusu olacak. Planlarınızı buna göre yapmakta fayda var.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kırşehir'de acil durum bildiren uçak Ankara'ya iniş yaptı!Kırşehir'de acil durum bildiren uçak Ankara'ya iniş yaptı!
Türkiye, Suriye'den çekilmek için 3 şartını açıkladı! Maddeler Şara'ya iletildiTürkiye, Suriye'den çekilmek için 3 şartını açıkladı! Maddeler Şara'ya iletildi

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
hava durumu Muğla
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
CHP'den AK Parti'ye geçen Çakır'ın 'emekli maaşı' çıkışı

CHP'den AK Parti'ye geçen Çakır'ın 'emekli maaşı' çıkışı

Trump'tan İran açıklaması: "Müttefiklere planımı söylemiyorum"

Trump'tan İran açıklaması: "Müttefiklere planımı söylemiyorum"

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Sidiki Cherif, İstanbul'a geldi!

Fenerbahçe'nin anlaşma sağladığı Sidiki Cherif, İstanbul'a geldi!

Vasiyeti ortaya çıktı! 2 yıl önce açıklamış: "Hayatımda en çok istediğim şey..."

Vasiyeti ortaya çıktı! 2 yıl önce açıklamış: "Hayatımda en çok istediğim şey..."

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

İki şehir arası hızlı tren ile 25 dakika sürecek

Akaryakıta zam geliyor! 60 TL'yi aşabilir

Akaryakıta zam geliyor! 60 TL'yi aşabilir

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.