Muğla Hava Durumu! 01 Şubat Pazar Muğla hava durumu nasıl?

Bugün, 1 Şubat 2026 Pazar günü, Muğla'da hava durumu değişken. Gün boyunca sıcaklık 11 ile 15 derece arasında olacak. Özellikle öğle saatlerinde bu sıcaklık 14-15 dereceye çıkabilir. Sabah ve akşam saatlerinde sıcaklıklar 11-12 derecede kalacak. Hissedilen sıcaklık ise 6-7 derece civarında. Dışarı çıkarken buna göre giyinmekte fayda var.

Hava durumu açısından, günün ilk yarısında şiddetli yağışlar bekleniyor. Sabah saatlerinde yoğun yağış görülebilir. Öğleden sonra yağışların şiddeti azalacak. Ancak yağışların devam etmesi öngörülüyor. Su geçirmez mont veya şemsiye bulundurmak iyi olacaktır.

Rüzgar hızı 11-13 km/saat arasında olacak. Bu durum deniz kenarında hafif dalgalanmalar yaratabilir. Deniz kenarına gitmeyi planlıyorsanız, dalgaların yüksekliğine dikkat edin.

Nem oranı %76 civarında olacak. Bu, hava koşullarını biraz daha bunaltıcı hale getirebilir. Nemden etkilenmemek için hafif ve nefes alabilen kıyafetler tercih edebilirsiniz.

Önümüzdeki günlerde hava durumu değişkenlik gösterecek. 2 Şubat Pazartesi günü sıcaklık 8-10 derece olacak. Hafif yağışların görülmesi bekleniyor. 3 Şubat Salı günü sıcaklık 8-11 derece arasında seyredecek. Puslu güneşli bir havanın hakim olacağı tahmin ediliyor. 4 Şubat Çarşamba günü sıcaklık 10-15 derece arasında olacak. Hafif yağışlar görülecek.

Önümüzdeki günlerde hava koşullarına uygun giyinmek önemli. Planlarınızı yaparken hava durumunu göz önünde bulundurmalısınız. Özellikle yağışlı günlerde su geçirmez kıyafet ve ayakkabılar tercih etmeniz konforunuzu artıracak.

Muğla'da bugün ve gelecek günlerde hava koşulları değişken olacak. Dışarı çıkarken hava durumunu kontrol etmek en doğrusu olacak. Planlarınızı buna göre yapmakta fayda var.