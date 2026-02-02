Muğla Hava Durumu! 02 Şubat Pazartesi Muğla hava durumu nasıl?

Bugün, 2 Şubat 2026 Pazartesi. Muğla'da hava durumu, hafif sağanak yağmurlu ve serin olacak. Gün boyunca hava sıcaklığı, 5 ile 10 derece arasında değişecek. Nem oranı %83 civarında olacak. Rüzgar hızı ise 13.7 km/saat olarak tahmin ediliyor. Gün doğumu saati 08:09. Gün batımı ise 18:32 olarak hesaplanmıştır.

Önümüzdeki günlerde hava durumu, Muğla'da değişkenlik gösterecek. 3 Şubat Salı günü, sisli bir hava bekleniyor. Sıcaklıklar, 0.9 ile 10 derece arasında olacak. 4 Şubat Çarşamba günü, kapalı ve bulutlu bir hava hakim olacak. Sıcaklıklar, 2.4 ile 14 derece arasında değişecek. 5 Şubat Perşembe günü, hafif yağmurlu bir hava öngörülüyor. Sıcaklıklar, 4.3 ile 13.1 derece arasında olacak.

Bu hava koşullarında, dışarı çıkarken yanınıza şemsiye almanız faydalı olacaktır. Yağışlı günlerde su geçirmez giysiler de almanızı öneririm. Serin havalarda, kat kat giyinerek vücut ısınızı koruyabilirsiniz. Bu, ani sıcaklık değişimlerinden korunmanızı sağlar. Sisli günlerde, görüş mesafesi azalabilir. Bu yüzden trafikte dikkatli olmanız önemlidir. Nem oranının yüksek olduğu günlerde, alerjik reaksiyonlara karşı tedbirli olmanızda fayda var.

Muğla'da hava durumu değişkenlik gösterecek. Bu nedenle, planlarınızı yaparken güncel hava tahminlerini kontrol etmeniz önemlidir. Gerekli önlemleri almayı unutmayın.