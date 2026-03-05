HABER

Muğla Hava Durumu! 05 Mart Perşembe Muğla hava durumu nasıl?

Muğla'da 5 Mart 2026 tarihinde ılıman hava koşulları hakim. Günlük sıcaklık 8 ile 18 derece arasında olacak. Hissedilen sıcaklık ise 16 derece civarında. Nem oranı %47 seviyesinde, bu durum hava kalitesinin orta düzeyde olduğunu gösteriyor. Gün doğumu 07:15, gün batımı ise 18:28'de gerçekleşecek. Dış mekan etkinlikleri için bu güzel hava, sabah ve öğle saatlerini değerlendirmenizi sağlayacak. Akşam saatlerinde ise sıcaklık düşecektir.

Seray Yalçın

5 Mart 2026 Perşembe günü Muğla'da hava koşulları ılımandır. Gün boyunca hava sıcaklıkları 18 ile 8 derece arasında değişecek. Hissedilen sıcaklık 16 derece civarında olacaktır. Nem oranı %47 seviyelerindedir. Bu durum, hava kalitesinin orta düzeyde olduğunu göstermektedir. Rüzgar hızı 1.5 m/s, yani hafif esiyor. Gün doğumu 07:15'te, gün batımı ise 18:28'de gerçekleşecektir.

Bu güzel hava koşulları, dışarıda vakit geçirmek isteyenler için idealdir. Özellikle sabah ve öğle saatlerinde yürüyüş yapılabilir. Öğleden sonra ise açık hava etkinliklerine katılmak mümkündür. Ancak günün ilerleyen saatlerinde hava sıcaklıkları düşecektir. Akşam planlarınızı yaparken bir ceket almanız faydalı olacaktır.

Önümüzdeki günlerde Muğla'da hava durumu benzer şekilde devam edecektir. 6 Mart Cuma günü, hava sıcaklıkları 18 ile 11 derece arasında değişecektir. 7 Mart Cumartesi günü ise sıcaklıkların 18 ile 8 derece arasında olacağı tahmin edilmektedir. Bu durum, genel olarak hava koşullarının ılıman ve açık kalacağı anlamına geliyor.

Bu dönemde hava koşullarına uygun giyinmek önemlidir. Gün içinde sıcaklık 18 derece civarında olacaktır. Hafif kıyafetler tercih edilebilir. Ancak akşam saatlerinde sıcaklıkların düşeceği unutulmamalıdır. Akşam planları için yanınıza bir ceket almanız faydalıdır. Ayrıca, nem oranının %47 olduğunu göz önünde bulundurmalısınız. Hava kalitesinin orta düzeyde olduğunu hatırlamalı, alerjik reaksiyonlara karşı dikkatli olmalısınız.

Muğla'da 5 Mart Perşembe günü hava koşulları oldukça elverişlidir. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşullarının devam etmesi beklenmektedir. Bu güzel havadan en iyi şekilde faydalanmak için planlarınızı yaparken hava durumunu dikkate almalısınız.

