Muğla Hava Durumu! 06 Ağustos Perşembe Muğla hava durumu nasıl?

Bugün, 6 Ağustos 2026 Perşembe, Muğla'da hava durumu sıcak ve güneşli. Gündüz hava sıcaklığı 36°C civarında olacak. Gece ise sıcaklık 23°C'ye düşecek. Rüzgar hafif esecek. Nem oranı düşük kalacak. Bu durum, hava koşullarını belirgin hale getirecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları Muğla'da devam edecek. 7 Ağustos Cuma günü hava sıcaklığı 36°C civarında kalacak. Gece sıcaklığı 21°C'ye düşecek. 8 Ağustos Cumartesi günü kısa süreli sağanaklar bekleniyor. Gündüz sıcaklıklar 35°C, gece ise 23°C olacak. 9 Ağustos Pazar günü hava sıcaklığı 36°C civarında seyredecek. Gece sıcaklıkları 24°C'ye yükselecek.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olmak gerekiyor. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler daha dikkatli olmalıdır. Gölgelik alanlarda durmak önemli. Bol su içmek ve hafif kıyafetler tercih etmek faydalı olacaktır. Aşırı sıcaklar, sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dikkatli olması önemli.

Muğla'da bu hafta sıcak ve güneşli hava koşulları sürecek. Dışarıda vakit geçirenlerin güneş etkilerini azaltmak için önlem almaları gerekiyor. Bol su içmek, sağlık için hayati öneme sahip.