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Muğla Hava Durumu! 06 Ağustos Perşembe Muğla hava durumu nasıl?

Muğla, 6 Ağustos 2026 tarihinde sıcak ve güneşli bir hava ile karşılanacak. Gündüz sıcaklık 36°C civarında, gece ise 23°C'ye düşecek. Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları devam edecek, Cuma ve Pazar günleri sıcaklık yine 36°C civarında seyredecek. Nem oranı düşük kalırken, dışarıda vakit geçirenlerin bol su içmesi ve gölgede bulunması sağlık açısından büyük önem taşıyacak.

Muğla Hava Durumu! 06 Ağustos Perşembe Muğla hava durumu nasıl?
Enis Ekrem Ölüç

Bugün, 6 Ağustos 2026 Perşembe, Muğla'da hava durumu sıcak ve güneşli. Gündüz hava sıcaklığı 36°C civarında olacak. Gece ise sıcaklık 23°C'ye düşecek. Rüzgar hafif esecek. Nem oranı düşük kalacak. Bu durum, hava koşullarını belirgin hale getirecek.

Önümüzdeki günlerde benzer hava koşulları Muğla'da devam edecek. 7 Ağustos Cuma günü hava sıcaklığı 36°C civarında kalacak. Gece sıcaklığı 21°C'ye düşecek. 8 Ağustos Cumartesi günü kısa süreli sağanaklar bekleniyor. Gündüz sıcaklıklar 35°C, gece ise 23°C olacak. 9 Ağustos Pazar günü hava sıcaklığı 36°C civarında seyredecek. Gece sıcaklıkları 24°C'ye yükselecek.

Bu sıcak hava koşullarında dikkatli olmak gerekiyor. Özellikle öğle saatlerinde dışarıda vakit geçirenler daha dikkatli olmalıdır. Gölgelik alanlarda durmak önemli. Bol su içmek ve hafif kıyafetler tercih etmek faydalı olacaktır. Aşırı sıcaklar, sağlık üzerinde olumsuz etkiler yaratabilir. Yaşlılar ve çocuklar gibi hassas grupların dikkatli olması önemli.

Muğla'da bu hafta sıcak ve güneşli hava koşulları sürecek. Dışarıda vakit geçirenlerin güneş etkilerini azaltmak için önlem almaları gerekiyor. Bol su içmek, sağlık için hayati öneme sahip.

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Anahtar Kelimeler:
hava durumu Muğla
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