Muğla Hava Durumu! 06 Haziran Cumartesi Muğla hava durumu nasıl?

Muğla'da 6 Haziran 2026 Cumartesi günü hava durumu yaz mevsimini yansıtacak. Gün boyunca hava genellikle güneşli kalacak. Sıcaklıklar 28 ile 21 derece arasında değişecek. Bu sıcaklık aralığı, Muğla'nın Haziran ayındaki ortalama değerleriyle uyumludur. Haziran ayında ortalama sıcaklık genellikle 23,4 derecedir.

Rüzgar hafif esicek. Nem oranı %61 civarında bekleniyor. Bu koşullar, açık hava etkinlikleri için uygun bir atmosfer sunuyor. Önümüzdeki günlerde de hava durumu benzer şekilde devam edecek. 7 Haziran Pazar günü hava sıcaklıkları 30 ile 23 derece arasında olacak. 8 Haziran Pazartesi günü ise sıcaklık 31 ile 22 derece arasında seyredecek. Bu sıcaklıklar, Muğla'nın Haziran ayındaki ortalama değerlerinden biraz daha yüksek.

Bu hava koşulları, açık hava etkinlikleri ve tatil planları için elverişli bir ortam sunuyor. Yüksek sıcaklıkların etkisini azaltmak için bol su içmek önemlidir. Güneş ışınlarından korunmak da gereklidir. Rüzgarın hafif esmesi, deniz kenarında serinlemek isteyenler için uygun koşullar yaratıyor. Önümüzdeki günlerde hava durumu genel olarak güneşli ve sıcak olacak. Açık hava etkinliklerinizi planlarken bu durumu göz önünde bulundurmalısınız.